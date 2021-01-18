MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın gençlik fotoğrafı olay oldu! Bakın gençliği kime benzetildi! Masterchef Türkiye'nin sivri dilli jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.

1 9 Gençlik fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan ünlü şefi gören gözlerine inanamadı.