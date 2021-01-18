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  3. MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın gençlik fotoğrafı olay oldu! Bakın gençliği kime benzetildi!

MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın gençlik fotoğrafı olay oldu! Bakın gençliği kime benzetildi!

Masterchef Türkiye'nin sivri dilli jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.

MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın gençlik fotoğrafı olay oldu! Bakın gençliği kime benzetildi! 119

Gençlik fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan ünlü şefi gören gözlerine inanamadı.