TV 8'in sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'nin iddialı isimleri arasında bulunan Mert Yılmaz merak konusu oldu. Masterchef Mert kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Mert Yılmaz İnstagram hesabı nedir? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF MERT KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Mert Yılmaz, 29 yaşında ve Aslen Bolu Mengenli'dir. Los Angeles'tan MasterChef yarışması için gelen Yılmaz, özel bir catering firmasının aşçılığını yaptı. Ancak kısa süre önce işi bırakarak taksicilik yaptığını belirtiyor.

2009 yılında Bolu Mengen aşçılık bölümü mezun oldu ve ardından 4 sene mesleğini yaptıktan sonra sekiz yıl ara verdi. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının ön elemelerinde ise ızgara somon ile jüriden geçer oy almıştır.

MERT YILMAZ İNSTAGRAM HESABI NEDİR?

Mert Yılmaz'ın Instagram hesabı @ChefMert'tir.