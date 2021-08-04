İngiltere kökenli aşçılık yarışması MasterChef'ten uyarlanan MasterChef Türkiye, yeni sezonuyla da izleyiciden tam not aldı. Her bölümü merakla beklenen yarışmanın ikinci yarışmacısı Milhan Erdem oldu. Program sonrası Milhan Erdem merak konusu oldu. Peki Masterchef Milhan kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Milhan Erdem Instagram hesabı nedir? İşte ayrıntılar...

MİLHAN ERDEM KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Milhan Erdem 2001 yılında dünyaya geldi. Masterchef Türkiye'ye yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Aslen Kütahya Tavşanlı olan yarışmacı, İstanbul'da Lübnan mutfağında çalışıyor. Instagram hesabı @milhanerdemm'dir. Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 2019 yılında mezun oldu.

Daha önce Kırgızistan’da eğitimler vermiş ve Almanya’da çalışmıştır. Ve ulusal ve uluslararası yarışmalarda bugüne kadar çeşitli ödüller kazandı. 2019’da Antalya EXPO yemek yarışmasında yılın altın genç şefi seçilerek kupa ve altın madalya almıştır. İzmir’de düzenlenen yarışmada bronz ve gümüş madalya, Fethiye’de düzenlenen yarışmada balık kategorisinde de altın madalya kazanmıştır.

MİLHAN ERDEM İNSTAGRAM HESABI NEDİR?

Milhan Erdem Instagram hesabı: @milhanerdemm'dir. 5 binin üzerinde takipçisi bulunan Erdem, İnstagram'ı aktif kullanmaktadır.