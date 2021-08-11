TV 8'in sevilen yemek yarışması Masterchef Türkiye'nin 11 Ağustos Çarşamba günkü bölümünde Nasi Goreng yapıldı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı programı izleyenler Nasi Goreng tarifini merak etti. Peki Masterchef Nasi Goreng nasıl yapılır? | Nasi Goreng tarifi | Malzemeleri nelerdir? İşte ayrıntılar...

NASİ GORENG MALZEMELERİ NELERDİR?

1 tatlı kaşığı tereyağı

4 taze soğan

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı doğranmış zencefil

2 su bardağı haşlanmış pirinç

50 gr taze fasulye

1 yemek kaşığı soya sosu

Karabiber

Tuz

2 yumurta

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Kırmızı biber (adet isteğe göre)

MASTERCHEF NASİ GORENG NASIL YAPILIR? NASİ GORENG TARİFİ

Kırmızıbiberleri ve taze soğanları ince doğrayın. Fasulyeleri ikiye bölerek kesin. Zeytinyağını tavaya alıp biber, soğan, rendelenmiş sarımsak ve zencefili soteleyin. Pirinç ve fasulyeleri ekledikten sonra fasulyelerin rengi dönene dek kavurun Soya sosunu ekleyip karıştırın. Yumurtaları ayrı bir tavada pişirin. Pirinçli sebzeli karışımı tabaklara paylaştırıp yumurtayı üzerine koyarak sunuma hazırlayın.

MASTERCHEF TÜRKİYE

MasterChef Türkiye, İngiltere'de reyting rekorları kıran aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlamasıdır.

MasterChef Türkiye 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de ekranlara gelmiştir. 2018 yılında ise Acun Medya yapımcılığında TV8'de ekranlarına geçmiştir..

Yarışmanın 2011'de yayımlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yapmıştır.

2018'de yayımlanan sezonunda jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturmuştur.

2019'da yayımlanan sezonunda Hazer Armani'nin yerini Danilo Zanna almıştır.

2020'de aynı jüriyle devam eden MasterChef Türkiye bu sezon da aynı şekilde devam ediyor.