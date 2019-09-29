Masterchef ödül oyununu hangi takım kazandı | Masterchef ödülü hangi takım kazandı 29 Eylül 29 Eylül pazar günü Masterchef seyircileri ekrana kitledi. Peki Masterchef ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte Masterchef ödülü hangi takım kazandı 29 Eylül sonucu...

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29 Eylül pazar günü Masterchef seyircileri ekrana kitledi. Peki Masterchef ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte Masterchef ödülü hangi takım kazandı 29 Eylül sonucu... Masterchef ödül oyununu hangi takım kazandı Bu haftanın kazananı F. Batuhan'ın liderlik yaptığı kırmızı takım oldu. Masterchef ödülü hangi takım kazandı 29 Eylül Zorlu mücadelenin galibi kırmızı takım oldu. Etiketler : Masterchef, ödül oyunu, kim, hangi takım, 29 eylül



