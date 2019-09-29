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Masterchef ödül oyununu hangi takım kazandı | Masterchef ödülü hangi takım kazandı 29 Eylül

29 Eylül pazar günü Masterchef seyircileri ekrana kitledi. Peki Masterchef ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte Masterchef ödülü hangi takım kazandı 29 Eylül sonucu...

Masterchef ödül oyununu hangi takım kazandı | Masterchef ödülü hangi takım kazandı 29 Eylül

29 Eylül pazar günü Masterchef seyircileri ekrana kitledi. Peki Masterchef ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte Masterchef ödülü hangi takım kazandı 29 Eylül sonucu...

Masterchef ödül oyununu hangi takım kazandı 

Bu haftanın kazananı F. Batuhan'ın liderlik yaptığı kırmızı takım oldu.

Masterchef ödülü hangi takım kazandı 29 Eylül

Zorlu mücadelenin galibi kırmızı takım oldu.

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