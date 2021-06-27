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Masterchef Oğuzhan Öveç kimdir? Mesleği ne? | Oğuzhan Öveç instagram hesabı nedir?

Masterchef'te yarışmacılar hünerlerini sergilemeye devam ediyor. Yarışmanın 27 Haziran Pazar akşamı yayınlanan bölümünde dikkat çeken yarışmacılardan biri de Oğuzhan Öveç oldu. Peki Masterchef Oğuzhan Öveç kimdir? Mesleği ne? | Oğuzhan Öveç instagram hesabı nedir? İşte detaylar...

Masterchef Oğuzhan Öveç kimdir? Mesleği ne? | Oğuzhan Öveç instagram hesabı nedir?

TV 8'in sevilen yarışması Masterchef Türkiye'de yarışmacılar hünerlerini sergilemeye devam ediyor. Yarışmanın 27 Haziran Pazar akşamı yayınlanan bölümünde dikkat çeken yarışmacılardan biri de Oğuzhan Öveç oldu. Peki Masterchef Oğuzhan Öveç kimdir? Mesleği ne? | Oğuzhan Öveç instagram hesabı nedir? İşte ayrıntılar...

OĞUZHAN ÖVEÇ KİMDİR? MESLEĞİ NE?

Yemeyi sevdiğini söyleyen Oğuzhan Öveç, bekar. Ailecek turizm sektöründe çalıştıklarını ifade eden Öveç, yemek konusunda kendine güveniyor.

OĞUZHAN  ÖVEÇ İNSTAGRAM HESABI NEDİR?

Oğuzhan Öveç'in Instagram kullanıcı adı: @oovecdir. 209 takipçisi bulunan Öveç Masterchef'in bölüm fragmanına sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda yer vermiştir.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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