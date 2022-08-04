Masterchef önlüğü kim aldı, ana kadroya kim alındı? | Masterchef Türkiye şef ceketini kim giydi? 4 Ağustos 2022 Perşembe

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı Masterchef Türkiye'de finale adım adım yaklaşılıyor. TV 8'in sevilen yemek yarışması Masterchef Türkiye'de sezonun ilk üç yarışmacısı belli oldu. Bu isimler: Metin, Gamze ve Onur.

Yarışmanın 4 Ağustos Perşembe günü ekrana gelen bölümünde dördüncü önlük sahibini buldu. Bu kapsamda Masterchef önlüğü kim aldı? | Masterchef Türkiye şef ceketini kim giydi? 4 Ağustos 2022 Perşembe soru ve konu başlıkları izleyenler tarafından merak edildi. İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF ÖNLÜĞÜ KİM ALDI, ANA KADROYA KİM ALINDI? 4 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE

TV 8'in sevilen yemek yarışması Masterchef'te nefesler tutuldu. MasterChef Türkiye'de 4. finalist için yarışmacı adayları tezgah başına geçti. İlk etapta istenen yemek Çin pilavı oldu. Oyunun ardından 7 isim ikinci oyuna geçmeye hak kazandı. Yemeği en iyi yapan Ege, Çağatay, Şeyma, Melih, Mesut, Tolga, Yaren yaratıcılık turunda yarıştı.

MASTERCHEF TÜRKİYE ŞEF CEKETİNİ KİM GİYDİ? 4 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE

Masterchef Türkiye'nin 4 Ağustos Perşembe akşamı ekrana gelen bölümünde önlük sahibi isim Çağatay oldu.