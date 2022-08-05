Masterchef önlüğü kim aldı, ana kadroya kim alındı? | Masterchef Türkiye şef ceketini kim giydi 5 Ağustos 2022 Cuma?

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'nin 5 Ağustos Cuma akşamı yayınlanan bölümünde 5. şef ceketini kazanan yarışmacı merak konusu oldu. Masterchef önlüğü kim aldı, ana kadroya kim alındı? | Masterchef Türkiye şef ceketini kim giydi 5 Ağustos 2022 Cuma? soru ve konu başlıkları merak konusu oldu. Detaylar haberimizde.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Masterchef önlüğü kim aldı, ana kadroya kim alındı? | Masterchef Türkiye şef ceketini kim giydi 5 Ağustos 2022 Cuma?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı Masterchef Türkiye'de finale adım adım yaklaşılıyor. TV 8'in sevilen yemek yarışması Masterchef Türkiye'de sezonun ilk üç yarışmacısı belli oldu. Bu isimler: Metin, Gamze ve Onur.

Yarışmanın 5 Ağustos Cuma günü ekrana gelen bölümünde dördüncü önlük sahibini buldu. Bu kapsamda Masterchef önlüğü kim aldı? | Masterchef Türkiye şef ceketini kim giydi? 5 Ağustos 2022 Cuma soru ve konu başlıkları izleyenler tarafından merak edildi. İşte ayrıntılar...

Masterchef önlüğü kim aldı, ana kadroya kim alındı? | Masterchef Türkiye şef ceketini kim giydi? 4 Ağustos 2022 Perşembe

MASTERCHEF ÖNLÜĞÜ KİM ALDI, ANA KADROYA KİM ALINDI 5 AĞUSTOS 2022 CUMA?

Masterchef'te rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Masterchef'te bugün bir isim daha ana kadroya kalacak. Yarışmacılar bugün ana kadroya geçemk için Gaziantep'in coğrafi işaretli yemeklerinden altı ezmeli kebap yapıyorlar.

MASTERCHEF TÜRKİYE ŞEF CEKETİNİ KİM GİYDİ 5 AĞUSTOS 2022 CUMA?

Masterchef Türkiye'nin 5 Ağustos Cuma akşamı ekrana gelen bölümünde önlük sahibi isim Şeyma oldu.

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Masterchef önlüğü kim aldı, ana kadroya kim alındı? | Masterchef Türkiye şef ceketini kim giydi 4 Ağustos 2022 Perşembe?
Masterchef önlüğü kim aldı, ana kadroya kim alındı? | Masterchef Türkiye şef ceketini kim giydi 4 Ağustos 2022 Perşembe?
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