Masterchef önlüğü kim aldı, ana kadroya kim alındı? | Masterchef Türkiye şef ceketini kim giydi 6 Ağustos 2022 Cumartesi?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı Masterchef Türkiye'de finale adım adım yaklaşılıyor. TV 8'in sevilen yemek yarışması Masterchef Türkiye'de sezonun ilk üç yarışmacısı belli oldu. Bu isimler: Metin, Gamze ve Onur.

Yarışmanın 6 Ağustos Cumartesi günü ekrana gelen bölümünde dördüncü önlük sahibini buldu. Bu kapsamda Masterchef önlüğü kim aldı? | Masterchef Türkiye şef ceketini kim giydi? 6 Ağustos 2022 Cumartesi soru ve konu başlıkları izleyenler tarafından merak edildi. İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF ÖNLÜĞÜ KİM ALDI, ANA KADROYA KİM ALINDI 6 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ?

Rakiplerinden daha başarılı yemek yaparak MasterChef Türkiye 2022 ana kadrosuna seçilen isimler şu şekilde;

Metin (1. hafta)

Gamze (2. hafta)

Onur (3. hafta)

Çağatay (4. hafta)

Şeyma (5. hafta)

MASTERCHEF TÜRKİYE ŞEF CEKETİNİ KİM GİYDİ 6 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ?

Masterchef Türkiye'nin 6 Ağustos Cumartesi akşamı ekrana gelen bölümünde önlük sahibi isim belli olduğunda haberimizden öğrenebilirsiniz.