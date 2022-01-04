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Masterchef önlüğü kim aldı? | Masterchef Türkiye şef ceketini kim giydi? 4 Ocak 2022 Salı

MasterChef Türkiye 2021'in 4 Ocak Salı günü ekrana gelen bölümünde ikinci şef ceketi sahibini buldu. Bu kapsamda Masterchef önlüğü kim aldı? | Masterchef Türkiye şef ceketini kim giydi? 4 Ocak 2022 Salı soru ve konu başlıkları merak konusu oldu. Detaylar haberimizde.

Masterchef önlüğü kim aldı? | Masterchef Türkiye şef ceketini kim giydi? 4 Ocak 2022 Salı

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı Masterchef Türkiye'de finale adım adım yaklaşılıyor. TV 8'in sevilen yemek yarışması Masterchef Türkiye'de ilk şef ceketinin sahibi Sergen olmuştu. Yarışmanın 4 Ocak Salı günü ekrana gelen bölümünde ikinci ceket sahibini buldu. Bu kapsamda Masterchef önlüğü kim aldı? | Masterchef Türkiye şef ceketini kim giydi? 4 Ocak 2022 Salı soru ve konu başlıkları izleyenler tarafından merak edildi. İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF ÖNLÜĞÜ KİM ALDI? 4 OCAK 2022 SALI

TV 8'in sevilen yemek yarışması Masterchef'te nefesler tutuldu. Aylarca süren yarışmada son 5'e kalan yarışmacılar Hasan, Tahsin, Dilara, Eren ve Sergen oldu. Masterchef Türkiye'nin 3 Ocak Pazartesi günü ekrana gelen bölümünde toplamda 52 puan alan Sergen ilk şef ceketini giyen yarışmacı olmuştu.

MasterChef'in 4 Ocak Salı günü yayınlanan bölümünde 4'lü finale kalabilmek için yarışmacılar büyük bir mücadele sergiledi.

MASTERCHEF TÜRKİYE ŞEF CEKETİNİ KİM GİYDİ? 4 OCAK 2022 SALI

Masterchef Türkiye'de ikinci şef ceketini giyen isim belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

{TITLE_STRIP}Masterchef Türkiye'de ilk şef ceketi sahibini buldu

{TITLE_STRIP}Masterchef final ne zaman 2021? | Masterchef ne zaman bitiyor?

MASTERCHEF 2021 YARIŞMACILARI

Masterchef yarışmacıları 2021 | Masterchef 2021 ana kadro

HASAN BİLTEKİN

Masterchef Türkiye'nin sevilen yarışmacısı Biltekin 27 yaşında ve aslen Nevşehirlidir. 

Hasan Biltekin hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Masterchef Hasan kimdir?

Masterchef yarışmacıları 2021 | Masterchef 2021 ana kadro

TAHSİN KÜÇÜK

TV8'in sevilen yemek yarışma programında yarışan isimlerden Tahsin Küçük, aslen Trabzonlu.

Tahsin Küçük  hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Masterchef Tahsin kimdir?

Masterchef yarışmacıları 2021 | Masterchef 2021 ana kadro

DİLARA BAŞARAN

24 yaşında olan Dilara Başaran, Masterchef Türkiye'ye İstanbul'dan katıldı.

Dilara Başaran hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Masterchef Dilara kimdir?

Masterchef yarışmacıları 2021 | Masterchef 2021 ana kadro

EREN KAŞIKÇI

Eren Kaşıkçı, 32 yaşında ve yarışmaya Gökçeada’dan katılıyor. Aslen Tokatlı olan yarışmacı, evlidir ve bir çocuk sahibidir

Eren Kaşıkçı hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Masterchef Eren kimdir?

Masterchef yarışmacıları 2021 | Masterchef 2021 ana kadro

SERGEN ÖZEN

Masterchef Sergen yarışmanın dikkat çeken isimleri arasında bulunuyor. Masterchef ana kadrosunun 16.ismi Sergen olmuştur.

Sergen Özen hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Masterchef Sergen Özen kimdir?

MASTERCHEF NE ZAMAN BİTİYOR?

MasterChef Türkiye'nin finali için net tarih verilmedi fakat Survivor All Star bu ay başlayacak. Bu sebeple Masterchef Türkiye'nin kısa süre içerisinde final yapması bekleniyor.

Survivor All Star 15 Ocak'ta ekran macerasına başlayacak. Bu nedenle MasterChef'in önümüzdeki hafta büyük finalini gerçekleştirerek ekran macerasını noktalaması öngörülüyor.

Masterchef 2021 ne zaman başlıyor? | Mastechef hangi gün, saat kaçta? | Masterchef fragman

MASTERCHEF TÜRKİYE

MasterChef Türkiye, İngiltere'de reyting rekorları kıran aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlamasıdır.

MasterChef Türkiye 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de ekranlara gelmiştir. 2018 yılında ise Acun Medya yapımcılığında TV8'de ekranlarına geçmiştir..

Yarışmanın 2011'de yayımlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yapmıştır. 

2018'de yayımlanan sezonunda jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturmuştur.

2019'da yayımlanan sezonunda Hazer Armani'nin yerini Danilo Zanna almıştır.

2020'de aynı jüriyle devam eden MasterChef Türkiye bu sezon da aynı şekilde devam ediyor.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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