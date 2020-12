Masterchef Orman meyveli magnolia nasıl yapılır? | Orman meyveli magnolia tarifi| Malzemeleri nelerdir?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı Masterchef Türkiye'nin 3 Aralık Perşembe akşam yayınlanan 113. bölümünde Orman meyveli magnolia tatlısı yapıldı. Peki Masterchef Orman meyveli magnolianasıl yapılır? | Orman meyveli magnoliatarifi| Malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

ORMAN MEYVELİ MAGNOLİA MALZEMELERİ NELERDİR?

1 litre süt

1 su bardağından az eksik şeker

1 yumurta sarısı

2 yemek kaşığı nişasta

2 yemek kaşığı un

1 paket krema

İstenilen meyve (Ben dondurulmuş ahududu ve yaban mersini kullandım)

1 paket cici bebe

MASTERCHEF ORMAN MEYVELİ MAGNOLİA NASIL YAPILIR? ORMAN MEYVELİ MAGNOLİA TARİFİ

Krema hariç diğer muhallebi malzemeleri tencereye alıp pişirilir.

Piştikten 5 dk sonra paket krema eklenip iyice çırpılır.

Diğer yandan cicibebe rondodan un haline gelene kadar parçalanır.

Tatlımızı koyacağımız kaseler hafif sudan geçirilir.

Sonra muhallebi, araya toz cicibebe ve meyve;üste tekrar muhallebi, toz cicibebe ve meyve şeklinde tatlımız tamamlanır. Soğuduktan sonra yenilebilir

MASTERCHEF TÜRKİYE HANGİ GÜNLER, SAAT KAÇTA?

MasterChef Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı ve Perşembe olmak üzere haftada 5 gün saat 20.00'de TV 8'de ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.

MASTERCHEF YARIŞMACILAR

EMİR ELİDEMİR KİMDİR?

MasterChef 2020'nin dikkat çeken yarışmacısı Emir Elidemir, 1994 yılında İzmir'de doğmuştur. Liseyi Bornova Anadolu Lisesi'nde bitiren Emir Elidemir, 2012 yılında Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde 4 yıllık eğitimini tamamlamıştır.

Florida'da, Amsterdam'da stajlar yapan Emir Elidemir, bu stajlardan birisini 2 Michelin yıldızlı restoranda gerçekleştirdi.

İzmir'de yaptığı stajının ardından ise Fransa'nın Lyon kentindeki 1 Michelin yıldızlı restoranda stajını tamamladı.

Son olarak ise New York'taki Benno Restoran'da çalışmaya başladı. İngilizce bilen Emir Elidemir, yarışmanın sonraki etabına kalabilmek için ter dökecek.

ERAY AKSUNGUR KİMDİR?

1997 yılında Bolu’da doğan Eray Aksungur, çocukluk hayali olan aşçılığın peşinden gitmek için ilk adımı atmış ve Mengen Aşçılık Lisesi’ne başlamıştır. Orada aldığı iki senelik eğitimin ardından Bodrum Divan Otel’de ilk stajını tamamlayan ve tekrar okuluna dönen Aksungur, bir sonraki sene Maxx Royal Kemer şirketinde stajyer olarak görev almıştır. Okulunun son senesinde, okul başkanı olarak liderlik serüvenine başlayan Eray Aksungur, okulunu bitirdikten sonra Bodrum Marina Yat Kulübü’nde 1 sezon boyunca şeflik yapmış; ardından, Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçılık bölümünde 2 yıl daha eğitim alarak iş hayatına devam etmiştir.

Okulu bitirdikten sonra İstanbul’a gelen ve çeşitli yerlerde çalışarak kendini geliştirmeye devam eden Aksungur, Lezzet Akademisi adlı programdan teklif alarak orada yarışmış; orada finale kalarak yarışmayı ikinci olarak bitirmiştir.

Ardından tekrar Bolu’ya dönen ve çeşitli yerlerde çalışan Eray Aksungur, hayallerinden biri olan MasterChef’e başvurarak yeni sezonda ana kadroda yer almaya hak kazanmıştır.

BARBAROS YOLOĞLU KİMDİR?

Üç farklı yarışmacının yer aldığı düelloda yaptığı 'Asma yaprağında barbun balığı' ile rakipleri Deniz Aktuğ ve Murat Kaplan'dan sıyrılarak jürinin takdirini kazanan Barbaros Yoloğlu, yarışmaya Muğla'nın Bodrum ilçesinden dahil oldu. Bitez'de bir restoranda aşçılık yapan Yoloğlu, burada kazandığı deneyimi yarışmada avantaja dönüştürdü.

EBRU HAS KİMDİR?

28 yaşındaki Ebru Has, aslen Düzce Akçakocalıdır. İlkokulda profesyonel voleybol hayatının başlangıcını yapan Ebru Has, Eczacıbaşı’nda voleybola başlamış; ardından yıllarca FMV Işık Okulları ve İBB Spor Kulübü’nde ter dökmüştür.

Doğa Koleji’nde lise eğitimini tamamladıktan sonra Kadir Has Üniversitesi’nde Radyo Televizyon Teknolojisi’ni bitiren Has, bunun akabinde Kadir Has Üniversitesi İstanbul Culinary İnstitute Aşçılık kursunda eğitimlerini tamamladıktan sonra Moevenpick Hotel’de staj yapmıştır.

Stajının ardından 1 yıl Wyndham Grand Levent Hotel’de çalışan Ebru Has, Emirgan’da La Boom adlı restaurantta çalışma hayatına devam etmiştir. Bu sırada yeni bir karar alarak Malta’ya giden ve 6 ay İngilizce eğitimi aldıktan sonra Türkiye’ye geri dönen Has, Türkiye’ye dönmesinin ardından İstanbul Balat Cafe Restaurantta Executive Chef olarak görev almıştır.

Bu görevin ardından bir yıl kadar da Bursa’da Asmadan Enoteca Bistro’da çalıştıktan sonra, Ayvalık Mado’da Executive Chef olarak çalışma hayatına devam etmiştir.

Aynı zamanda pilates eğitmenliği de yaptığını ifade eden Ebru Has, MasterChef 2020’nin ana kadrosunda olmaya hak kazanan isimler arasında yer almaktadır.

ÖZGÜL ÇOŞAR KİMDİR?

Özgül Coşar, 36 yaşında. Gıda Mühendisi. Evli ve iki çocuğu olan Özgül Coşar, pastacılık ve ekmekçilik bölümünü bitirmiş. Yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. Çocuklarının doğum gününü yaparken kendisinin organize ettiğini ve o zaman içindeki yemek aşkını keşfettiğini söyledi. Kendini bildi bileli mutfakta olduğunu söyleyen Özgül Coşar, hızlı olması ve mutfakta kordine olması nedeniyle avantajlı olduğunu iddia etti. MasterChef’e katılmasını kızı teşvik etmiş.

SEFA OKYAY KILIÇ KİMDİR?

Sefa Okyay Kılıç, 24 yaşında. Gazi Üniversitesi Gastronomi Sanatları Fakültesi mezunu. Bir hafta önce Londra'dan gelmiş. Londra'da sahibi Türk olan Akdeniz restoranında aşçı olarak çalışan Sefa Kılıç, şeflerin karşısına çok iyi hazırlanarak çıktığını ve MasterChef'i kazanmaya geldiğini söyledi.

Sefa Okyay Kılıç, Londra'dan MasterChef için gelme sebebini şu sözleri ile açıklamıştı

"Bir insan kendi topraklarında kendi halkının önünde başarılı olursa ve burada kendini ispatlarsa dünyaya çok rahatlıkla kendini ispatlayabilir. Bunun örneği birçok Türk şef var zaten. Bu yüzden kendi ülkemde başarılı olmak için buraya geldim."

SERHAT DOĞRAMACI KİMDİR?

MasterChef Türkiye'nin genç yarışmacı adaylarından Serhat Doğramacı, 23 yaşında ve aşçı. Yarışmaya İstanbul'dan katılan yarışmacı, yaklaşık 9-10 senedir bu mesleğin içinde olduğunu, MasterChef'in 2019 sezonu birincisi Cemre Uyanık'ı tanıdığını söyledi. ABD Utah'ta birlikte çalıştıklarını ancak onun çalışma şeklini beğenmediğini, Alican ve Batuhan'ı desteklediğini belirtti.

MasterChef'te basit bir şekilde birinci olacağım diyerek iddiasını ortaya koyan Serhat Doğramacı, jüri üyelerinin karşısına tavada mühürlenmiş levrek, ızgara pancar, krema sosu ile çıktı. Üç jüri üyesinden de geçer not alan yarışmacı, düeollalara kalmaya hak kazandı.

Serhat Doğramacı MasterChef'in ilk sezon birincisi Uğur Kardaş'a benzetildi.

MASTERCHEF JÜRİ ÜYELERİ KİM?

Bu sene de önceki sezonlarda olduğu gibi jüri kotuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun yer alıyor.

MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR?

Mehmet Yalçınkaya 1974 yılında Bolu'nun Yenigüney köyünde dünyaya geldi. Yalçınkaya dünyanın farklı yerlerinde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı. 2004’te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı.

2005’te Amerika'nın ünlü gurme dergisi “CULINARY” de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı. Almanya’da dört yılda bir yapılan 2008 IKA OLİMPİYADE DER KÖCHE A kategorisinde dünya üçüncüsü oldu.

Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı. Farklı tatların buluşması olan “Fusion Mutfak” akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye' de ilk uygulayan şeflerden birisi oldu.

2012’de Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi oldu.

2017-2018 sezonunda MasterChef Türkiye jürisinde yer aldı. Bir sonraki sezonda da sevilen programda yine jüri üyeliği görevini üstlendi.

SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?

25 Mayıs 1971 tarihinde dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1995 yılında akademik kariyer hedefiyle Avustralya’ya gitti. Master yaparken şeflik kariyerine adım attı. Bir süre restoran zincirlerinde yöneticilik yaptıktan sonra Sydney’de menüsünde pek çok meze ve klasik Türk mutfağına ait lezzet bulunan bir restron açtı. Misafir jüri olarak Türk mutfağını tanıtmak için MasterChef Avustralya’da yer aldı. 2015 yılında Türk mutfağını sevdirmek için bir kitap hazırladı. 2001 yılında Aslı Sivrioğlu ile hayatını birleştiren Somer Sivrioğlu, 2 çocuk babası.

Somer Sivrioğlu'nun aldığı ödüller:

• 2013 Yerel İşletme Ödülü

• İç Batı'nın En İyi Restoranı 2012 En İyi Lezzet Ödülü

• 2010 ve 2011 RCNSW Mükemmellik Ödülü

• 2010 İç Batı'nın En iyi Türk Restoranı Ödülü

DANİLO ZANNA KİMDİR?

Danilo Zanna, 15 Nisan 1982 tarihinde dünyaya geldi. Üç kardeşten en küçüğü olan Danilo Zanna, aile restoranlarında çalışarak şeflik kariyerine başladı. İtalya’da Gastronomi okudu. Seyahat amaçlı geldiği Türkiye'de aşkı bulunca burada kalmaya karar verdi.

Çeşitli TV programlarında şeflik yapmaya başladı. İstanbul Culinary Enstitute’de İtalyan yemekleri workshopları hazırladı ve gastronomi öğrencilerine danışmalık yaptı. Derya’nın Dünyası, İtalyan İşi, Elin Oğlu, Aşk Zamanı, İyi Fikir, Görümce, Lezzetin Şarkısı, Lezzet Akademisi gibi projelerin içerisinde yer aldı.

“Bir İtalyan, bir Hollandalı… 20 şehir, 20 farklı AB projesi” sloganıyla yola çıkan Avrupa'dan Anadolu'ya Lezzetler programında Wilco van Herpen ile birlikte Türkiye'nin farklı illerini gezdi.

Tuğçe Demirbilek ile 2012 yılında nikah masasına oturdu. Çiftin 2013 doğumlu Zeno Tibet adında bir oğlu var. 2019 yılından itibaren MasterChef Türkiye'nin jüri üyeliğini üstlenen Danilo Zanna, oğlu ve eşiyle çekildiği fotoğrafları sık sık sosyal medyadan paylaşıyor.

MASTERFCHEF TÜRKİYE

MasterChef Türkiye, İngiltere'de reyting rekorları kıran aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlamasıdır.

MasterChef Türkiye 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de ekranlara gelmiştir. 2018 yılında ise Acun Medya yapımcılığında TV8'de ekranlarına geçmiştir..

Yarışmanın 2011'de yayımlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yapmıştır.

2018'de yayımlanan sezonunda jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturmuştur.

2019'da yayımlanan sezonunda Hazer Armani'nin yerini Danilo Zanna almıştır.