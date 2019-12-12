Masterchef oyununu hangi takım kazandı? Masterchef kim elendi? 12 Kasım Perşembe

Masterchef Türkiye reyting rekorları kırmaya devam ederken artık Pazartesi- Salı- Çarşamba günleri ekranlara gelecek. Yeni haftanın liderliğini yapacak olan ismin öne çıktığı kaptanlık oyunu oldukça merak ediliyor. Peki Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Masterchef elemeye kim oldu 12 Kasım Perşembe sonucu..

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'e bu çarşamba günü dokunulmazlık oyununu kazanan takım 'Mavi takım' olmuştu. Bugün oynanacak dokunulmazlık oyununu ise yapılacak yarışmadan sonra belli olacaktır.

MASTERCEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'e bireysel dokunulmazlığı kazanan kişi belli olacaktır.

MASTERCLASS ÖDÜLÜNÜ KAZANAN KİM OLDU?

MasterChef'te balık yapan yarışmacılar en iyi şekilde teknikleri öğrenmeye çalıştı. Şeflerden eğitim alan yarışmacılar daha sonra mutfakta karşı karşıya geldi. MasterChef'in son bölümünde en iyi tekniği yapıp ödülü kazanan isim Alican oldu. Alican 5 bin TL'lik para ödülü çekini almaya hak kazandı.

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Masterchef'te elenen kişi Cuma günü belli olacaktır.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE ELEME NE ZAMAN?

MasterChef'te büyük final öncesi eleme heyecanı da giderek arttı. MasterChef izleyenleri bu hafta eleme potasına giren Cemre, Yasin ya da cuma günü belirlenecek olan bir isimden hangisinin yarışmaya veda edeceğini sorguluyor.

MasterChef Türkiye'de eleme 6 Aralık Cuma akşamı gerçekleşecek. Haftanın elenen ismi cuma günü yanıt bulacak.

MASTERCHEF YARIŞMACISI SUNA AYDIN KİMDİR?

Suna Aydın, 10 Ekim 1986 İskenderun doğumludur. 10 yaşında Batın adında 1 oğlu var. Mutfak sanatlari akademisinde profesyonel aşçılık ve pastacılık okudu. Okulu iyi bir dereceyle tamamladıktan sonra sektore atıldı ve en iyi işletmecilerde çalışma fırsatı buldu. Mesleği iyi öğrenmek ve pekiştirmek adına kebapçı, balıkçı, Türk mutfağı, dünya mutfağı gibi çeşitli restoranlarda head chef , koordinatörlük, ya da danışmanlık yaptı. Kendine ait modern Türk ve Anadolu mutfağı konseptli bir restoranı var. Aynı zamanda ailesine ait işletmelerinde menü danışmanlıklarını halen yapmaktadır.