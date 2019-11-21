Masterchef oyununu hangi takım kazandı? Masterchef kim elendi? 21 Kasım Perşembe

Masterchef Türkiye reyting rekorları kırmaya devam ederken artık Pazartesi- Salı- Çarşamba günleri ekranlara gelecek. Yeni haftanın liderliğini yapacak olan ismin öne çıktığı kaptanlık oyunu oldukça merak ediliyor. Peki Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Masterchef elemeye kim oldu 21 Kasım sonucu..

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası yarışmacıların yemeklerinin tadına bakan şefler dokunulmazlığı kazanan takımı açıkladı. 1.5 saatte en iyi döneri yaparak haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanan takım mavi takım oldu. Kırmızı takım ise yeniden mutfağa girdi.

MASTERCEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'te eleme heyecanı için mutfağa giren kırmızı takım yarışmacıları mutfakta tavuk ciğer yapmak için mücadele etti. MasterChef kırmızı takım yarışmacılarından en iyi yapan isim Rıfat oldu.

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Rıfat eleme adayı için Batuhan'ın ismini verdi. İkinci eleme adayı oylama sonrası belli olacak.

MASTERCHEF'E YENİ YARIŞMACI KATILDI

Bu hafta yarışmaya yeni bir isim dahil oluyor. Yarışma için çok iddialı olan Kıvanç Ermiş nasıl bir performans sergileyecek merak konusu oldu.

MASTERCHEF YENİ YARIŞMACI KIVANÇ ERMİŞ KİMDİR?

MasterChef'te araştırılan isim olan Kıvanç Ermiş, söylemleri sonrası dikkat çekti.

Gastronomi bölümü öğrencisi olan Kıvanç Ermiş, 24 yaşında ve 5 yıldır da özel şeflik yapıyor. Kıvanç Ermiş, MasterChef seçmelerinin 1. turunda kendisine verilen 5 dakikalık sunum süresince jüri üyelerinden geçer not almıştı.