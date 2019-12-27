Masterchef oyununu hangi takım kazandı? Masterchef kim elendi? 27 Aralık Cuma

Masterchef Türkiye reyting rekorları kırmaya devam ederken artık Pazartesi- Salı- Çarşamba günleri ekranlara gelecek. Yeni haftanın liderliğini yapacak olan ismin öne çıktığı kaptanlık oyunu oldukça merak ediliyor. Peki Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Masterchef elemeye kim oldu 27 Aralık Cuma sonucu..

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Masterchef'te elenen kişi bu akşam belli olacaktır.

Masterchef birinci eleme adayı: Masterchef Türkiye'de eleme adayları düzenlenen 3 yemek yarışmasıyla belirleniyor. Pazartesi günü yapılan ilk eleme turundan Güzide Mertcan birinci, Cemre ikinci, Alican da üçüncü olarak çıktı. En düşük oyu alan Ekin ilk eleme adayı oldu.

Masterchef ikinci eleme adayı: Salı günü Masterchef'deki ikinci eleme adayını belirlemek için yine 3 oyun düzenlendi. Cemre ve Güzide 54 puan alarak birinci çıktılar. Yarışa önde başlayan Alican son oyunda en düşük puanları aldı ve 52 puanla potaya giden isim oldu

Masterchef üçüncü eleme adayı: Cemre ve Güzide arasında gerçekleşen düello oyununda 3 oyundan en az puan toplayan isim Güzide oldu ve Güzide bu haftanın üçüncü eleme adayı seçildi.