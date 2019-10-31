Masterchef Türkiye reyting rekorları kırmaya devam ederken artık Pazartesi- Salı- Çarşamba günleri ekranlara gelecek. Yeni haftanın liderliğini yapacak olan ismin öne çıktığı kaptanlık oyunu oldukça merak ediliyor. Peki Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Masterchef elemeye kim oldu 31 Ekim sonucu..

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin 39. bölümündeki dokunulmazlık oyununda iki aday Kırmızı Takımdan oldu.

MASTERCEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandığı için bireysel dokunulmazlık oyunu kırmızı takım oyuncuları arasında oynandı. Yarışmacılardan Kereviz yemeğini yapmaları istendi. Batuhan, Suna ve Kıvanç en güzel 3 tabağı yapan yarışmacılar oldu. Batuhan birinci seçildi ve bireysel dokunulmazlık oyununu kazandı.

Masterchef'te Kim Elendi?

Dün akşam oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası Rıfat ve Eda 3. ve 4. eleme adayı olmuştu. Sevilen yarışmanın bu akşamki dokunulmazlık oyunu sonrası ise Mavi Takımdan Suna ve Murat eleme adayı oldu.

Böylelikle bu hafta 6 kişi eleme adayı oldu ve bu isimler Alican, Ekin, Rıfat, Eda, Suna ve Murat oldu. Şefler ise bu durumda elemeyi bugüne bıraktı. Sevilen yarışmada elenen isim 40. yani bu akşamki bölümde belli olacak...

MASTERCHEF'E YENİ YARIŞMACI KATILDI

Bu hafta yarışmaya yeni bir isim dahil oluyor. Yarışma için çok iddialı olan Kıvanç Ermiş nasıl bir performans sergileyecek merak konusu oldu.

MASTERCHEF YENİ YARIŞMACI KIVANÇ ERMİŞ KİMDİR?

MasterChef'te araştırılan isim olan Kıvanç Ermiş, söylemleri sonrası dikkat çekti.

Gastronomi bölümü öğrencisi olan Kıvanç Ermiş, 24 yaşında ve 5 yıldır da özel şeflik yapıyor. Kıvanç Ermiş, MasterChef seçmelerinin 1. turunda kendisine verilen 5 dakikalık sunum süresince jüri üyelerinden geçer not almıştı.