Masterchef oyununu hangi takım kazandı? Masterchef kim elendi? 9 Ekim Çarşamba

Masterchef Türkiye reyting rekorları kırmaya devam ederken artık Pazartesi- Salı- Çarşamba günleri ekranlara gelecek. Yeni haftanın liderliğini yapacak olan ismin öne çıktığı kaptanlık oyunu oldukça merak ediliyor. Peki Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Masterchef elemeye kim oldu 9 Ekim sonucu..

MASTERCHEF OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Masterchef kazanan takım yarışma sonucunda belli olacaktır. Belli olduktan sonra sitemizde yer alacaktır.

Masterchef'te Kim Elendi?

Masterchef- Türkiye yarışmasında elenen isim yarışma sonrası belli olacaktır. Belli olduktan sonra sitemizde güncellenecektir.

MASTERCHER TÜRKİYE'DE EN SON KİM ELENDİ?

Dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandığı için eleme mavi takımdan gerçekleşti. Eleme potasına Alican, Eda, Bahri ve Batuhan girdi. Şeflerin karşısına kalan son iki isim Bahri ve Alican oldu. Bahri MasterChef Türkiye’ye veda etti. Bahri duygu dolu anlar yaşadı.

MASTERCHEF'TE YENİ YARIŞMACI

Bu hafta yarışmaya yeni bir isim dahil oluyor. Yarışma için çok iddialı olan Yekaterina Sungur nasıl bir performans sergileyecek merak konusu.

MASTERCHEF YENİ YARIŞMACI YEKATERİNA SUNGUR KİMDİR?

Masterchef yeni yarışmacısı Yekaterina Sungur, 10 yıldır Türkiye'de yaşayan Yekaterina Sungur, Rusya'lı.

Masterchef yeni yarışmacısı Yekaterina Sungur, 28 yaşında. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Sunfur evli ve ev hanımı. Türkiye yemeği kovalama ve Rusya'ya özgü kara buğday pilavı ile yarışmaya katıldı. İlk elemeleri geçen Yekaterina Sungur, 3'lü elemelerde Rıfat'a karşı elendi.

6 ve 2 yaşlarında iki çocuk annesidir.