Masterchef Özgül Çoşar kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Instagram hesabı ne?

Masterchef Türkiye 2020'de heyecan fırtınası devam ediyor. TV 8'in reyting rekorları kıran yarışmasında, yarışmacılar üçlü düelloları geçtikten sonra final turuna devam ederek, Masterchef'in ana kadrosuna devam edecek 16 kişi içerisinde olmaya çalışıyor. İki grupla belirlenecek 16 kişinin ilk 8 kişisi birinci grup yarışmacıları içerisinden seçildi. İlk 8 içerisinde bulunan Masterchef yarışmacısı Özgül Çoşar, kullanıcılar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, Masterchef Özgül Çoşar kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İnstagram hesabı ne? İşte detaylar...

MASTERCHEF ÖZGÜL ÇOŞAR KİMDİR?

Özgül Coşar, 36 yaşında. Gıda Mühendisi. Evli ve iki çocuğu olan Özgül Coşar, pastacılık ve ekmekçilik bölümünü bitirmiş. Yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. Çocuklarının doğum gününü yaparken kendisinin organize ettiğini ve o zaman içindeki yemek aşkını keşfettiğini söyledi. Kendini bildi bileli mutfakta olduğunu söyleyen Özgül Coşar, hızlı olması ve mutfakta kordine olması nedeniyle avantajlı olduğunu iddia etti. MasterChef’e katılmasını kızı teşvik etmiş.

ÖZGÜL ÇOŞAR'IN YEMEĞİ NEYDİ?

Humus ile birlikte yaprak pirzola servis ettiği ilk turda Mehmet şef ile Somer şefin evet oyları ile sonraki tura geçti.

Masterchef Özgül Çoşar'ın İnstagram hesabı: ozgulcosar