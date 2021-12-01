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Masterchef Pirohu nasıl yapılır? | Pirohu tarifi | Malzemeleri nelerdir?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı Masterchef'in 1 Aralık Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde Kıbrıs yemekleri yapıldı. Programda yapılan Kıbrıs lezzetlerinden biri de Pirohu oldu. Peki Masterchef Pirohu nasıl yapılır? | Pirohu tarifi | Malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

Masterchef Pirohu nasıl yapılır? | Pirohu tarifi | Malzemeleri nelerdir?

Dünya mutfağından yemekler ve Türk mutfağının güzel lezzetlerinin yapıldığı Masterchef Türkiye'nin 1 Aralık Çarşamba akşamı ekrana gelen bölümünde yapılan lezzetlerden biri de Pirohu oldu. Peki Masterchef Pirohu nasıl yapılır? | Pirohu tarifi | Malzemeleri nelerdir? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF PİROHU NASIL YAPILIR? | PİROHU TARİFİ

Yumurta, su ve tuzu bir kasede çırpın. Unu azar azar ekleyip yoğurun. Gerekirse un ve su ilavesi yapın. Hamuru bezelere ayırıp üzerini örterek 30 dakika dinlendirin
Peyniri çatalla ezin. Soğanı küçük doğrayıp peynire karıştırın. Kıyılmış maydanozları ekleyin.
Hamuru unlanmış tezgahta açın. Kenarları 6 cm genişliğinde kareler kesin. Uç kısımlarına peynirli karışımdan yerleştirip üçgen şeklinde kapatın.
Çatalla kenarlarına bastırarak yapışmalarını sağlayın. Kaynayan tuzlu suda yumuşayıncaya kadar pişirin.
Tereyağını bir tavada eritip salça ile kavurun. Mantıları servis tabağına alın. Üzerine salçalı sostan gezdirin. İri çekilmiş ceviz içi ve kuru nane serpiştirip sıcak servis yapın.

PİROHU MALZEMELERİ NELERDİR?

Pirohu için malzemeler:

1 yumurta
1 çay bardağı ılık su
1 tatlı kaşığı tuz
2.5 su bardağı un

İç malzeme için

150 gr beyaz peynir
1 küçük soğan
Yarım su bardağı kıyılmış maydanoz

Üzeri için

60 gr tereyağı
1 yemek kaşığı salça
1 çay bardağı dövülmüş ceviz içi

Berkem Temizel
Gece Editörü
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