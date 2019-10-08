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  3. MasterChef programında Mustafa stüdyodan kovuldu

MasterChef programında Mustafa stüdyodan kovuldu

MasterChef'te dün akşam yayınlanan bölümünde jüri üyesi olan şef Mehmet Yalçınkaya kendilerine saygısızlık yaptığını düşündüğü Mustafa'yı stüdyodan kovdu.

MasterChef'te dün akşam tadım aşamasına gelindiğinde kendi tabağı seçilmeyen Mustafa, söz hakkı alarak "Arkadaşlarıma saygısızlık etmek istemiyorum ama Oradaki üç gözleme de çıtır çıtır mı? Bunu merak ediyorum" dedi. Şef Danilo "Sen kendini merak et. Seninki çıtır çıtır mı Mustafa?" sözleriyle cevap verdi. Mustafa'nın kendilerine ikinci kez saygısızlık yaptığı söyleyen şef Mehmet Yalçınkaya sinirlerine hakim olamadı. Yalçınkaya, "Burada jürisinin 'J'sini sorgulayacak kim var? Sen kimsin ya bize burada şey yapıyorsun. Çık dışarı. Bunu bize ikinci kez yapıyorsun. Haddini bil" diye bağırarak Mustafa'yı stüdyodan kovdu.

08 Ekim 2019 Salı 17:15

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