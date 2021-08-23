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Masterchef Safanur kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Safanur Bol İnstagram hesabı nedir?

MasterChef Türkiye 2021'de heyecan sürüyor. Sevilen yarışmanın dikkat çeken isimlerinden biri de Safanur Bol. Peki Masterchef Safanur kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Safanur Bol İnstagram hesabı nedir? Detaylar haberimizde...

Masterchef Safanur kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Safanur Bol İnstagram hesabı nedir?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı Masterchef Türkiye'nin dikkat çeken yarışmacılarından biri de Safanur Bol. Peki Masterchef Safanur kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Safanur Bol İnstagram hesabı nedir? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF SAFANUR KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Safanur Bol, 23 yaşında. 19 Ağustos 1998 doğumlu olan MasterChef Safanur, Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi'nde eğitim gördü. İzmir Ekonomi Üniversitesi'de Mutfak Sanatları ve Yönetimi bölümünden mezun oldu .

Ege Üniversitesi'nde Agroekoloji ve Sürdürülebilir Tarım üzerine yüksek lisans yapıyor. İzmir'den yarışmaya katılan Safanur Bol'un yurt dışı deneyimi de bulunuyor.

SAFANUR BOL İNSTAGRAM HESABI NEDİR?

Masterchef Türkiye'nin sevilen yarışmacısı Safanur Bol'un instagram hesabı: @safanurbol'dur.

Masterchef Safanur kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Safanur Bol İnstagram hesabı nedir?

Berkem Temizel
Gece Editörü
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