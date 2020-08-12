Televizyonun en sevilen programları arasında yer alan Masterchef, büyük heyecanıyla izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. 3'lü düelloları geçen yarışmacılar, şimdi de Masterchef'in ana kadrosunu oluşturucak final turu için hünerlerini gösteriyor. 16 kişinin seçileceği ana kadroda ilk 8 kişi seçildi. İlk 8'in içinde bulunan isimlerden birisi de Sedat Tuncer'di. Peki, Masterchef Sedat Tuncer kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Instagram hesabı ne? İşte detaylar...

MASTERCHEF SEDAT KİMDİR?

Sedat Tuncer, Masterchef'e İstanbul'dan katılıyor. MasterChef Sedat, 32 yaşında ve aslen Kastamonulu Özel bir catering firmasında aşçılık yapan Sedat Tuncer, 13 yıldır mesleğin içinde yer alıyor.

Özel bir catering firmasında aşçılık yapan Sedat Tuncer, 13 yıldır mesleğin içinde. Anadolu mutfağı, Osmanlı mutfağı ile birlikte Uzak Doğu mutfağı konusunda da kendisine güvenen Sedat Tuncer, MasterChef'te olmak istediğini çünkü bunun hayali olduğunu belirtti.

Borbulan soslu levrek yaptığı ilk turda Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve ve Somer Sivrioğlu'ndan aldığı üç evetle ilk turu geçen Sedat Tuncer'in MasterChef macerasının ne kadar devam edeceği ilerleyen günlerde belli olacak.

MASTERCHEF SEDAT'IN INSTAGRAM HESABI

Sedat Tuncer: sedatchef