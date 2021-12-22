MasterChef şefleri bir bir boşanıyor! Somer Sivrioğlu 20 yıllık eşiyle yollarını ayırdı!

Geçtiğimiz haftalarda Masterchef'in İtalyan şefi Danilo Zanna da eşi Tuğçe Demirbilek'ten boşanmasının ardından MasterChef'in jüri üyelerinden şef Somer Sivrioğlu, 20 yıldır evli olduğu 2 çocuğun annesi eşi Aslı Sivrioğlu'ndan boşandı.

YASAK AŞK İDDİASI

Sivrioğlu'nun eşi Aslı Sivrioğlu, 2019 yılında, eşinin kendisini program editörlerinden birisiyle aldattığı iddiasıyla boşanma davası açmıştı.

Pandemi nedeniyle uzayan boşanma sürecinde sona gelindi. İstanbul 4. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Somer Sivrioğlu ile Aslı Sivrioğlu geldi. Gizli görülen duruşma basına kapalı yapıldı. Çift anlaşmalı olarak boşandı.

VELAYET ANNEDE

Somer Sivrioğlu'nun "Boşanmakta kararlı" olduğunu ifade ettiği, Aslı Sivrioğlu'nun ise nafaka ve tazminat talebinde bulunmadığı öğrenildi. İki çocuklarının velayeti Sidney’de yaşayan anne Aslı Sivrioğlu’na verildi. Somer Sivrioğlu da belirli günlerde çocuklarını görebilecek.