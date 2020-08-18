MasterChef soğuk kabak çorbası nasıl yapılır? Tarifi? Malzemeleri?

MasterChef Türkiye'de bu akşam da heyecan dorukta... Kırmızı ve mavi takım bu akşam soğuk kabak çorbası yapıyor. İşte merak edilen bu tarife dair tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

SOĞUK KABAK ÇORBASI NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

2 adetkabak

2 yemek kaşığızeytinyağı

1 kutuyoğurt (çırpılmış)

1 dişsarımsak

1 çay kaşığılimon kabuğu

5 adettaze nane yaprağı

1 çay kaşığıtuz

1 çay kaşığıkarabiber

YAPILIŞI

Kabakların kabuklarını soyup, halka halka doğrayın.

Zeytinyağı, tuz ve karabiber ile lezzetlendirip, fırına verin. 15-20 dakika pişirin.

Yoğurdu su ile hafifçe sulandırın. 1 diş sarımsak ezip içine ekleyin.

Tuz, karabiber, limon kabuğu rendesi, bir kaç yaprak taze doğranmış nane ve fırınlanmış kabakları ekleyip karıştırın. Afiyet olsun.

PÜF NOKTASI

Kabakların diriliğini fazla kaybetmemesini sağlayın.