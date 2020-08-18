MasterChef soğuk kabak çorbası nasıl yapılır? Tarifi? Malzemeleri?
Ekranların sevilen yarışması MasterChef'te bu akşam iki takımda hünerlerini sergiliyor. Şeflerin bu akşam istediği soğuk kabak çorbasının yapılışı ve malzemelerine dair tüm detaylar haberimizde yer alıyor.
MasterChef Türkiye'de bu akşam da heyecan dorukta... Kırmızı ve mavi takım bu akşam soğuk kabak çorbası yapıyor. İşte merak edilen bu tarife dair tüm detaylar haberimizde yer alıyor.
SOĞUK KABAK ÇORBASI NASIL YAPILIR?
MALZEMELER
- 2 adetkabak
- 2 yemek kaşığızeytinyağı
- 1 kutuyoğurt (çırpılmış)
- 1 dişsarımsak
- 1 çay kaşığılimon kabuğu
- 5 adettaze nane yaprağı
- 1 çay kaşığıtuz
- 1 çay kaşığıkarabiber
YAPILIŞI
- Kabakların kabuklarını soyup, halka halka doğrayın.
- Zeytinyağı, tuz ve karabiber ile lezzetlendirip, fırına verin. 15-20 dakika pişirin.
- Yoğurdu su ile hafifçe sulandırın. 1 diş sarımsak ezip içine ekleyin.
- Tuz, karabiber, limon kabuğu rendesi, bir kaç yaprak taze doğranmış nane ve fırınlanmış kabakları ekleyip karıştırın. Afiyet olsun.
PÜF NOKTASI
Kabakların diriliğini fazla kaybetmemesini sağlayın.