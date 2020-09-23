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Masterchef Somer Sivrioğlu'nun acı kaybı!

MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden Danilo ve Mehmet Şef'in ardından Somer Sivrioğlu da babasını kaybetti. Somer Şef babasının ölümünü sosyal medya hesabından takipçilerine duyurdu.

Masterchef Somer Sivrioğlu'nun acı kaybı!

MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu'nun üvey babası hayatını kaybetti. Üvey babasını kaybettiğini Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Somer şef'in takipçileri paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

Masterchef Somer Sivrioğlu'nun acı kaybı!

Siviroğlu paylaşımında,“Dünyadan ve hayatımın ortasından bir Altın abi geçti ki! Artık ne dünya aynı dünya, ne ben aynı ben olabilirdim. İyi ki be abim, iyi ki. Başımız sağolsun.

Bilen bilir; hikâyeleri, maceraları, dost canlılığı, muhabbeti ve kalenderliğiyle gönül adamı ALTIN’ımızı, babamızı, abimizi, “saksağan”ımızı, “karbon”umuzu kaybettik! Onu hep muhabbetle anacağız. Işıklar içinde dinlensin, mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

Masterchef Somer Sivrioğlu'nun acı kaybı!

Somer Şef'in üvey babasının cenazesi dün ikindi namazını müteakip; Bodrum Kızılağaç Köyü Mezarlığı’nda defnedildi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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