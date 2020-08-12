MasterChef'te kim kazandı? Dün akşam TV 8 ekranlarında yayınlanan ve yarışmacıların birbirinden lezzetli ve yaratıcı yemekleri sergiledikleri Masterchef'te 16 kişilik kadroya girecek olan 10. yarışmacı belli oldu. 11 Ağustos Salı akşamı ekranlara gelen 22. bölümünde, yarışmacılar tutmaç çorbası ve jumbo karides menüsüyle birbirleriyle yarıştı. Peki Masterchef son bölümde kim kazandı? 11 Ağustos Masterchef günün birincisi kim oldu?

Masterchef 2020'de yarışmacılar 16 kişilik kadroya girmek için birbirleriyle yarıştı. Dün akşam ekranlara gelen yeni bölümde ilk olarak Anadolu'nun klasik lezzetlerinden tutmaç çorbası yapmalarını istendi. Tutmaç çorbası yemeğini başarılı bir şekilde yapan yarışmacılar Gülşah, Eray, Uğur, Kayhan, Walison, Tanya oldu.

MASTERCHEF KİM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'de 2. olarak yarışmacılar jumbo karides yapmaya çalıştı. Yaratıcılık oyununda yarışmacılara verilen 30 dakika sonunda şefler yemeklerin tadına baktı.

En başarılı yemeği yaparak gecenin kazananı Tanya Kilitkayalı oldu. Gecenin ikincisi ise Eray oldu.

TANYA KİLİTKAYALI KİMDİR?

26 yaşında olan Tanya Kilitkayalı, yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılıyor. Yaptığı yemekle üçlü elemelere kalan Kilitkayalı Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu.

Üçlü elemelerde İsmail ve Aycan ile eşleşen Tanya birinci oldu ve final turuna kalmaya hak kazandı.