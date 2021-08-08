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Masterchef Şükrü kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Şükrü Özsarı İnstagram hesabı nedir?

Masterchef Türkiye'nin yeni sezonunda ana kadroya girecek yarışmacılardan biri de Şükrü Özsarı oldu. Peki Masterchef Şükrü kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Şükrü Özsarı İnstagram hesabı nedir? Detaylar haberimizde...

Masterchef Şükrü kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Şükrü Özsarı İnstagram hesabı nedir?

TV 8'in sevilen yemek yarışması MasterChef 2021'in yeni sezonunda ana kadroya girecek yarışmacılardan biri de Şükrü Özsarı oldu. Peki Masterchef Şükrü kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Şükrü Özsarı İnstagram hesabı nedir? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF ŞÜKRÜ KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Masterchef Türkiye'ye çok sayıda aday arasından seçilen Şükrü Özsarı, 28 yaşında ve İzmirli.

İzmir Ekonomi Üniversitesi mezunu olan genç yarışmacı, mutfakta da kendisini iddialı görüyor. Dünyanın birçok yerinde çalışan Şükrü Özsarı, diğer yarışmacı adayı Hamza'nın karşısında elenmişti ancak jüri üyelerinin kararıyla yarışmaya geri döndü. 

ŞÜKRÜ ÖZSARI İNSTAGRAM HESABI NEDİR?

Masterchef Türkiye'nin dikkat çeken ismi Şükrü Özsarı'nın instagram hesabı: @sozsari'dir.

Masterchef Şükrü kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Şükrü Özsarı İnstagram hesabı nedir?

Berkem Temizel
Gece Editörü
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