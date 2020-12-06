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Masterchef Sushi nasıl yapılır? Sushi tarifi| Malzemeleri nelerdir?

Masterchef Türkiye yarışmasında bu gece eleme heyecanı var. Yarışmacılardan Sushi yapılması istendi. Yarışmayı izleyenler programın yeni bölümünde yapılan Sushi'nin tarifini merak ediyor. Peki Sushi nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte Sushi tarifi...

Masterchef Sushi nasıl yapılır? Sushi tarifi| Malzemeleri nelerdir?

TV 8'in fenomen yarışma programı Masterchef  Türkiye'de 6 Aralık 2020 Pazar günü için yarışmacılar eleme gecesinde Sushi yapacaklar. İzleyiciler yarışma esnasında bir yandan programı izlerken bir yandan da Sushi'nin tarifini araştırıyor. Peki  Peki Sushi nasıl yapılır?  Malzemeleri nelerdir? İşte Sushi tarifi...

SUSHİ MALZEMELERİ NELERDİR?

1 adet nori (yosun yaprağı)
1 kâse sushi pilavı
1 ince dilim füme somon ya da ton balığı
2 ince dilim salatalık
1 kâse pirinç sirkesi
1 tatlı kaşığı wasabi
1 tutam susam
Serviste kullanmak için soya sosu

SUSHİ NASIL YAPILIR? SUSHİ TARİFİ

Uzak doğu mutfağının vazgeçilmez tatlarından Suşi, gerekli malzemelerin bulunması halinde evde de üretilebilmektedir. Sushi hazırlama da en önemli nokta parazit içermeyen kaliteli su ürünlerinin kullanılmasıdır.

1- Streç ile kaplanmış bambu hasıra parlak tarafı altta kalacak şekilde noriyi (yosun yaprağını) koyun ve pirinç sirkesiyle hafifçe ıslatın.
2- Elinizi sirkeli su ile ıslatın ve hazırladığınız sushi pilavından bir parça alın. Fotoğraftaki gibi pilavı norinin üzerine eşit ve üst taraftan 1 parmak boşluk kalacak şekilde yayın. (parmak uçarınızı pirinç sirkesi ile ıslatırsanız elinize yapışmaz)
3- Yaydığınız pilavın üzerine şerit halinde wasabi sürün. Wasabi sürdüğünüz kısıma ince dilimlenmiş çiğ somon ve salatalığı yerleştirin, salatalıkların üzerine susam serpin.
4- Bambu hasırın size bakan tarafını hafif kaldırarak bıraktığınız 1 parmak boşluğa kadar çok sıkmadan sarın.
5- Bıraktığınız 1 parmak boşluğa gelince bambunun ucunu hafifçe kaldırarak norinin yapışmasını sağlayın.
6- Hazırladığınız ruloyu 6 eşit parçaya bölün ve servis tabağına alın. Soya sosu ya da zencefil turşusu ile servis yapın

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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