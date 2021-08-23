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  3. Masterchef Tahsin kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Tahsin Küçük İnstagram hesabı nedir?

Masterchef Tahsin kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Tahsin Küçük İnstagram hesabı nedir?

TV 8'in sevilen yarışması Masterchef Türkiye'de başarısı ve tavırlarıyla dikkat çeken yarışmacı Tahsin Küçük merak konusu oldu. Peki Masterchef Tahsin kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Tahsin Küçük İnstagram hesabı nedir? İşte detaylar...

Masterchef Tahsin kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Tahsin Küçük İnstagram hesabı nedir?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı Masterchef Türkiye'nin sevilen yarışmacısı Tahsin Küçük merak konusu oldu. Peki Masterchef Tahsin kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Tahsin Küçük İnstagram hesabı nedir? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF TAHSİN KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Tahsin Küçük, 23 yaşında ve aslen Trabzonludur. Doğma büyüme Kocaelili olduğunu ifade eden Tahsin Küçük, yedi yıldır İstanbul’da yaşıyor. Yemek yapmanın yanı sıra birçok dans çeşidine ilgi duyan Tahsin Küçük, 2019’da Okan Üniversitesi Gastronomi bölümünden mezun olmuştur.

2015 yılında ‘Ver Fırına’ isimli yemek yarışması programında yer aldı. Şampiyon olacağına inandığını dile getiren Küçük, 13 yaşında mutfağa girdiğini, bulaşıkçılıktan başladığını ve 10 yıldır yemek işinde olduğunu söyledi.

TAHSİN KÜÇÜK İNSTAGRAM HESABI NEDİR?

Tahsin Küçük'ün Instagram hesabı @tahsinkucukofficial'dır.

Masterchef Tahsin kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Tahsin Küçük İnstagram hesabı nedir?

Berkem Temizel
Gece Editörü
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