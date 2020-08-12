Masterchef Tanya kimdir? Nereli? Tanya kaç yaşında?

TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan ve milyonları ekrana kilitleyen Masterchef programında heyecan devam ediyor. Sekiz kişiyi kapsayan ikinci ana kadroya seçilen yarışmacılar belirlenirken bu kişilerin kim oldukları, yarışma dışında neler yaptıkları merak konusu oldu. Ana kadroda olmaya hak kazanan yarışmacılardan biri olan Tanya hakkında tüm merak ettiklerinizi ve Masterchef Tanya kimdir? Nereli? Tanya müslüman mı? sorularının cevaplarını sizin için derledik. İşte detaylar...

MASTERCHEF TANYA KİMDİR? NERELİ

Yetenekli yarışmacı Tanya Kilitkayalı, programa yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nden katılıyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu olan Kilitkaya öğretim görevlisi olarak meslek hayatını sürdürüyor.

TANYA KAÇ YAŞINDA?

26 yaşındaki Tanya Kilitkayalı, çocukluğundan beri annesiyle beraber Kilitkaya Köyü'nde bir aile işletmesi olan Garavolli Cafe ve Bar mutfağında yöresel tatları hazırlayarak müşterilerinin beğenisine sunuyor.