Masterchef Tanya ve diskalifiye olan Uğur aşk mı yaşıyor?

'MasterChef Türkiye'de geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir şekilde elenen Tanya Kilitkayalı eski yarışmacılardan olan Berk İlter, YouTube’da yayınlanan ‘Kaybedilenler Kulübü’ programına konuk oldu.

Programda Tanya Kilitkayalı'nın özel hayatı ile ilgili yaptığı açıklamalar dikkatlerden kaçmadı.

Berk İlter ile birlikte yemek yapan Tanya Kilitkayalı, hakkında merak edilenleri anlatırken, "Nişanlımdan ayrıldım, sevgilim olabilir" sözleri kafaları karıştırmıştı.

Tanya'nın akılları karıştıran açıklamasının ardından yarışmadan elenen bir başka isim olan katılan Berker Başmanav'ın katıldığı bir programda yaptığı itirafı ise sosyal medyayı salladı.

Berker Başmanav, Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş’ın 'Mücbir Sebepler' programına katıldı. Berker, Bartu Küçükçağlayan’ın "MasterChef’te aşk var mı?" sorusuna, "Evet, var. Hatta kavuşmaya az kaldı" cevabını vererek şoke etti.

Berker'in bu açıklamasının ardından yarışmanın sıkı takipçileri bu ikilinin Tanya ve Uğur olduğunu iddia etti. Bu iddiaların ardından sosyal medyada "Masterchef Tanya ve Uğur aşk mı yaşıyor?" soruları da araştırılmaya başlandı.

Tanya yarışmaya katıldığında Ulaş Mullacuma ile nişanlıydı. Çiftin yarışma devam ederken ayrıldığı öne sürüldü.