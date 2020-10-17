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Masterchef Tavuklu Saçaklı Mantı nasıl yapılır? Tavuklu Saçaklı Mantı tarifi| Malzemeleri nelerdir?

Masterchef Türkiye yarışmacıları bu haftaki yeni bölümde Balıkesir Peki Masterchef Tavuklu Saçaklı Mantı nasıl yapılır? Tavuklu Saçaklı Mantı tarifi| Malzemeleri nelerdir?

Masterchef Tavuklu Saçaklı Mantı nasıl yapılır? Tavuklu Saçaklı Mantı tarifi| Malzemeleri nelerdir?

TV8'in sevilen yarışma programı Mastercef Türkiye'nin bu haftaki menüsünde birbirinden ilginç yemekler yer aldı. Yarışmacılar bu bölümde Balıkesir'in yöresel yemeği Tavuklu Saçaklı Mantıyı yapacak. Peki Masterchef Tavuklu Saçaklı Mantı nasıl yapılır? Tavuklu Saçaklı Mantı tarifi| Malzemeleri nelerdir?

TAVUKLU SAÇAKLI MANTI MALZEMELERİ NELERDİR?

1 bütün tavuk
Su
Tuz
Karabiber
Tereyağı
Hamuru için :

3 yumurta
1 bardak su
Tuz
Un
Sosu :

1 yemek kaşığı tereyağı
1 domates
1 yemek kaşığı salça
1 fincan su ve isteğe göre sarımsaklı yoğurt

Masterchef Tavuklu Saçaklı Mantı nasıl yapılır? Tavuklu Saçaklı Mantı tarifi| Malzemeleri nelerdir?

MASTERCHEF TAVUKLU SAÇAKLI MANTI NASIL YAPILIR? TAVUKLU SAÇAKLI MANTI TARİFİ

Önce tavuğu güzelce temizleyip tuz karabiber ve üzerini kapatacak kadar su ile düdüklüde haşlıyoruz. Suyunu süzüp dersinden ve kemiklerinden ayırıp etleri çok küçük olmayacak şekilde parçalıyoruz. Hamur kısmı: Hamur malzemesinden sert bir hamur yapalım 3 eşit parçaya bölelim yufkaları açıp bir bez üstüne serelim işlem bitince vaktiniz varsa biraz kurutun (kurutursanız unlamaya gerek yok) (Yufkaları yapışmadan kesilecek kadar kurutma yapmanızı tavsiye ederim kesinlikle daha güzel oluyor)yoksa ilk yufkayı alıp arasına biraz un serip elimiz ile yufkaya da sürelim. Sonra oklavaya dolayalım oklavayı içinden çekip çıkaralım. Yarım cm kalınlığında keselim. Sonra elimiz ile silkeleyelim arasındaki unlar dökülsün diye yağlı tepsiye sıkıştırmadan koyalım. Diğer yufkaları da aynı şekilde yapalım. Üzerine sıvı yağ dökelim azıcık. 200 derece fırında üzeri pembeleşince çıkaralım sonra tahta kaşık yardımı ile altüst edelim karıştıralım. Sonra tekrar fırına verelim güzelce kızarınca çıkartıp üzerine tavuk etlerini koyalım ara ara tereyağ dilimleyelim. Kaynak tavuk suyunu döküp etlerin seviyesine kadar gelsin tavuk suyu yetmezse sıcak su ilave edebilirsiniz. Tekrar fırına verin suyunu çekince fırından çıkartıp üzerine tepsi kapatın. İsteyene sarımsaklı yoğurt ve sos ile servis yapın sade de oluyor tercihe kalmış.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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