Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı Masterchef Türkiye'nin 5 Ağustos Perşembe günkü bölümünde yarışmacılar hünerlerini sergiledi. Masterchef Türkiye'nin 5 Ağustos Perşembe günkü bölümünde Tayland usulü kırmızı körili ördek yapıldı. Peki Masterchef Tayland usulü kırmızı körili ördek nasıl yapılır? | Tayland usulü kırmızı körili ördek tarifi | Malzemeleri nelerdir? İşte ayrıntılar...

TAYLAND USULÜ KIRMIZI KÖRİLİ ÖRDEK MALZEMELERİ NELERDİR?

2 adet ördek göğsü

2 yemek kaşığı kırmızı köri ezmesi

1 adet patlıcan

Zencefil (2 cm kadar)

175 gram mısır

400 mililitre Hindistan cevizi sütü

Kişniş

MASTERCHEF TAYLAND USULÜ KIRMIZI KÖRİLİ ÖRDEK NASIL YAPILIR? TAYLAND USULÜ KIRMIZI KÖRİLİ ÖRDEK TARİFİ

İlk olarak ördek etini tavaya alın. Derisi altta kalacak şekilde orta ateşte 10 dakika kadar kızartın.

Diğer tarafını da çevirip 5 dakika kadar daha pişirin.

Daha sonra tavadan çıkarıp dinlenmesi için kenara alın.

Patlıcanı parmak büyüklüğünde doğrayın. Daha sonra tavaya alın.

Üzerine köri ezmesini de ekleyip birkaç dakika kızartın.

Ardından zencefil, mısır ve Hindistan cevizi sütünü ekleyip 8 dakika kadar kaynatın.

Ördek etini dilimleyin ve sosun içine ilave edip karıştırın.

Son olarak ince doğranmış kişniş ve limon dilimleri ile servis edebilirsiniz.

MASTERCHEF TÜRKİYE

MasterChef Türkiye, İngiltere'de reyting rekorları kıran aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlamasıdır.

MasterChef Türkiye 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de ekranlara gelmiştir. 2018 yılında ise Acun Medya yapımcılığında TV8'de ekranlarına geçmiştir..

Yarışmanın 2011'de yayımlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yapmıştır.

2018'de yayımlanan sezonunda jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturmuştur.

2019'da yayımlanan sezonunda Hazer Armani'nin yerini Danilo Zanna almıştır.

2020'de aynı jüriyle devam eden MasterChef Türkiye bu sezon da aynı şekilde devam ediyor.