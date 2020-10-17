Balıkesir'e konuk olan Masterchef Türkiye yarışmacılarından bu bölümde Tirit yemeği yapılması istendi. Her yörede yapılışı farklı olan Tirit yemeğinin yapılışını sizler için haberimizde derledik. İşte Masterchef izleyicilerinin merakla takip ettiği programda istenen Tirit yemeğinin malzemeleri ve yapılışı...

TİRİT MALZEMELERİ NELERDİR?

500 gramdana eti

4 adettırnak pide

1 su bardağıyoğurt

1 yemek kaşığıtereyağ

1 tatlı kaşığıpul biberveya salça

2 iri dişsarımsak

1 çay kaşığıkarabiber

1 çay kaşığıtuz

1 adetdefne yaprağı

MASTERCHEFF TİRİT NASIL YAPILIR? TİRİT TARİFİ