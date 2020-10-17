Masterchef Tirit nasıl yapılır? Tirit tarifi| Malzemeleri nelerdir?
Masterchef Türkiye'nin bu haftaki yeni bölümünde menüde Tirit yemeği yer alıyor. Yarışmacılar bu bölümde Balıkesir yöresine ait Tirit yemeğini yapacak. Peki Masterchef Tirit nasıl yapılır? Tirit tarifi| Malzemeleri nelerdir?
Balıkesir'e konuk olan Masterchef Türkiye yarışmacılarından bu bölümde Tirit yemeği yapılması istendi. Her yörede yapılışı farklı olan Tirit yemeğinin yapılışını sizler için haberimizde derledik. İşte Masterchef izleyicilerinin merakla takip ettiği programda istenen Tirit yemeğinin malzemeleri ve yapılışı...
TİRİT MALZEMELERİ NELERDİR?
500 gramdana eti
4 adettırnak pide
1 su bardağıyoğurt
1 yemek kaşığıtereyağ
1 tatlı kaşığıpul biberveya salça
2 iri dişsarımsak
1 çay kaşığıkarabiber
1 çay kaşığıtuz
1 adetdefne yaprağı
MASTERCHEFF TİRİT NASIL YAPILIR? TİRİT TARİFİ
- Kuşbaşından daha iri doğranmış dana etlerini düdüklü tencereye alın ve üzerine 2 su bardağı su ekleyin.
- Tuz, karabiber, defne yaprağını da atıp kapağını kapatın ve 30-40 dakika arası, etler lif lif ayrılacak kıvama gelene kadar pişirin.
- Diğer yandan 4 adet tırnak pideyi küp küp doğrayın, kıtır kıtır olması için 15 dakika kadar fırına atın.
- 2 diş sarımsağı ezin, yoğurda ekleyin içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar da su ekleyin ki yoğurt daha akışkan olsun. Hepsini iyice çırpın.
- Pişen etlerin suyunu süzüp ayrı bir kaseye alın. Etler soğumadan lif lif ayırın.
- Tereyağını eritin, kırmızı biberi veya salçayı ekleyin.
- Kıtır kıtır olan pideleri çukur bir tabağa alın, kenara ayırdığınız et suyuyla ıslatın.
- Üzerini lif lif ayırdığınız etlerle doldurun.
- Etlerin üzerine yoğurt gezdirin. En üstüne de erittiğiniz tereyağdan gezdirin ve soğumadan servis edin.
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