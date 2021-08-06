Masterchef Tunahan kimdir? Kaç yaşında? | Tunahan Ak İnstagram hesabı nedir?
TV8'in sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren beşinci yarışmacı Tunahan Ak oldu. PekiMasterchef Tunahan kimdir? Kaç yaşında? | Tunahan Ak İnstagram hesabı nedir? Detaylar haberimizde...
TV 8'in sevilen yemek yarışması MasterChef 2021'de ana kadroya giren beşinci yarışmacı belli oldu. Masterchef Türkiye'nin kadroya dahil olan beşinci ismi Tunahan Ak merak konusu oldu. PekiMasterchef Tunahan kimdir? Kaç yaşında? | Tunahan Ak İnstagram hesabı nedir? İşte ayrıntılar...
MASTERCHEF TUNAHAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?
Masterchef yarışmacısı Tunahan Ak, 19 yaşındadır. Aşçılık lisesi mezunu olan Tunahan Ak, Bolu’da 4 sene yatılı okudu. 1,5 senedir Kadıköy’de çikolata imalathanesinde çalıştığını belirtti.
TUNAHAN AK İNSTAGRAM HESABI NEDİR?
Tunahan Ak'ın İnstagram kullanıcı adı: ttunahanak'tır. 21 gönderisi bulunan yarışmacının 130 binin üzerinde takipçisi vardır.