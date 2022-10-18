Masterchef Atike'nin gözüne ne oldu? Gözünde neden bandaj var?

TV8 ekranlarında yayımlanan yemek yarışması Masterchef Türkiye'de heyecan devam ediyor. Şef Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın rekabeti tetiklediği yarışmada takımlar arasındaki mücadele devam ederken talihsiz bir durum yaşandı. Yarışmacılardan Atike Bozkaya, gözünde bandajla yarışmaya başlayınca durumu izleyenler tarafından merak edilmeye başlandı. Peki Masterchef Türkiye Atike'nin gözüne ne oldu? Gözünde neden bandaj var?

MASTERCHEF TÜRKİYE ATİKE'NİN GÖZÜNE NE OLDU? GÖZÜNDE NEDEN BANDAJ VAR?

Masterchef Türkiye'de Atike Bozkaya'nın gözü iltihap kaptı. Kornea çizildiği için ışık hassasiyeti oluşunca gözünün kapalı kalması gerektiği için bandaj takıldı.

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Atike Bozkaya yaşadığı gözüne bandaj takma nedenini şu sözlerle anlattı: "Bir gecede oldu her şey. Göz ağrısı başladı ve göz kapağımın üstü kalınlaştı. İltihap kapmış, kornea çizilmiş. Görmede biraz kayıp var ve ışık hassasiyeti var. İlaç verdi doktor ve kapalı kalması gerekiyor. Ama sıkıntı çıkaracak şey değil, daha önce de yaşamıştım bunu.''