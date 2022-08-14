Masterchef Türkiye yedek kadro kimler kaldı? 14 Ağustos 2022 yedeklerden ana kadroya kim girdi?

Masterchef Türkiye'de heyecan yedek kadroya kalacak isimlerin belirlenmesi için yarışmacılar kıyasıya bir rekabeti girdi. Peki Masterchef Türkiye yedek kadro kimler kaldı? 14 Ağustos 2022 yedeklerden ana kadroya kim girdi? Detaylar haberimizde...

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Masterchef Türkiye yedek kadro kimler kaldı? 14 Ağustos 2022 yedeklerden ana kadroya kim girdi?

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Masterchef Türkiye'de heyecan devam ediyor. Ana kadroda yarışmak için kıyasıya bir rekabetin yaşandığı Final Turu'nda şef adayları 45 dakika içinde zeytinyağlı enginar yaptı. İlk üç yarışmacının belirlenmesinin ardından diğer adaylar da kıyasıya yarışın ardından yedek kadro belirlendi. Bu kapsamda yedek kadroya kalanları merak edenler için Masterchef Türkiye yedek kadro kimler kaldı? 14 Ağustos 2022 yedeklerden ana kadroya kim girdi? sorularının yanıtları haberimizde...

Masterchef Türkiye yedek kadro kimler kaldı? 14 Ağustos 2022 yedeklerden ana kadroya kim girdi?

MASTERCHEF TÜRKİYE YEDEK KADRO KİMLER KALDI? 14 AĞUSTOS 2022 YEDEKLERDEN ANA KADROYA KİM GİRDİ?

Masterchef Türkiye'nin 14 Ağustos 2022 Cuma günü ekrana gelen bölümünde yedek kadroya giren isimler belli oldu.

İlk turda yedek kadroya seçilen 3 isim Ege, Vural ve Erkan oldu. Yedek kadroya kalan diğer isimlerden biri Ayşegül oldu.

Masterchef Türkiye'ye damga vuran olay! Ayşegül'ün yaptığı enginar Mehmet Şef'i kızdırdı! "Sen beni öldüreceksin"Masterchef Türkiye'ye damga vuran olay! Ayşegül'ün yaptığı enginar Mehmet Şef'i kızdırdı! "Sen beni öldüreceksin"

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