MasterChef Türkiye'de dün akşam kim kazandı? Neler oldu?

MasterChef Türkiye'de ilk 16'ya kalabilmek için yarışmacıların mücadelesi dün akşam da sürdü. MasterChef Türkiye 2020 için heyecan dorukta. İlk grubun içerisinden belirlenen MasterChef Türkiye'de asıl 16'da yarışacak 8 yarışmacının yanında diğer 14 kişilik grup içerisinden 8 yarışmacı daha eklenecek. Bu akşam diğer grupta yarışan 14 yarışmacı içerisinden bir kişi 9. yarışmacı olarak belirlendi. MasterChef son bölümde yaşanan tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE DÜN AKŞAM KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2020'nin dün akşam erkranlara gelen bölümünde, yarışmacılar önce Çerkez tavuğu yaptı. Çerkez tavuğu yemeğini en iyi yapan Barbaros, Ebru, Eray, Arem, Tanya ve Çağla bir üst tura çıkmaya hak kazandı.

Son 6'ya kalan yarışmacılara soya sosunu öne çıkaran bir yemek yapmaları söylendi. Barbaros ve Eray en iyi tabağı çıkarak iki yarışmacı oldu. Ancak içlerinden sadece birisi ilk 16'ya kalan 9. yarışmacı oldu. Merak edilen o yarışmacı ise Barbaros oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE 16'YA KALAN DİĞER İSİMLER

İlk 14 yarışmacının bulunduğu gruptan 8 yarışmacının belirlenme işlemi 9 Ağustos akşamında son buldu. Belirlenen 8 yarışmacı MasterChef'e devam ederken diğer yarışmacıların MasterChef macerası sona erdi. 16'ya çıkan ilk 8 yarışmacı şöyle: Serhat, Duygu, Özgül, Emir, Ayyüce, Sedat, Esra ve Furkan oldu.

İkinci grupta ilk 16'ya kalan ve 9. yarışmacı olan isim Barbaros.