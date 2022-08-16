Masterchef Türkiye'de güldüren anlar! Danilo Şef, yemeği acı bulunca ayranı kafaya dikti: "Baya acı yaptı ama"

Masterchef Türkiye'nin yeni bölümünde yapılan yemeği acı bulan Danilo Şef, kimsenin beklemediği bir hareket yaparak stüdyoyu kahkahaya boğdu.

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Masterchef Türkiye'de güldüren anlar! Danilo Şef, yemeği acı bulunca ayranı kafaya dikti: "Baya acı yaptı ama"

Masterchef Türkiye'nin 16 Ağustos 2022 Salı günü ekrana gelen bölümünde ana kadroya girmek için kıyasıya yarıştı.

Masterchef Türkiye'de güldüren anlar! Danilo Şef, yemeği acı bulunca ayranı kafaya dikti: Baya acı yaptı ama

Yarışmacılar 45 dakika verilen sürede Meksika tencere yemeklerinden biri olan "Chili Con Carne" (Acılı Meksika fasulyesi) yaptı. Özellikle yemeğin acı olması nedeniyle Danilo Şef, ayran istedi.

Masterchef Türkiye'de güldüren anlar! Danilo Şef, yemeği acı bulunca ayranı kafaya dikti: Baya acı yaptı ama

"AYRAN MI? NE AYRANI YA!"

Mehmet Şef yaşadığı şaşkınlığı dile getirerek, "Ayran mı? Ne ayranı ya!" dedi.

Masterchef Türkiye'de güldüren anlar! Danilo Şef, yemeği acı bulunca ayranı kafaya dikti: Baya acı yaptı ama

"YAPTIRMAM ÖYLE BİR ŞEY"

Bunun üzerine Somer Şef, "Yaptırmam öyle bir şey izin vermem. Sizin biz İtalyan risottosunu denerken şalgam getirtebiliyor muyuz? Olmaz ağabey." dedi. Daha sonra yarışmacıların yemekleri tadılmaya başlandı.

Masterchef Türkiye'de güldüren anlar! Danilo Şef, yemeği acı bulunca ayranı kafaya dikti: Baya acı yaptı ama

YEMEĞİ ACI BULDU, AYRANI BAŞINDAN AŞAĞI DİKTİ

Makbule'nin yemeğini acı olması üzerine Danilo Şef, ayran dolu sürahiyi başına dikerek içti. O anda bütün yarışmacıları Danilo Şef'i alkışlarken Mehmet Şef ve Somer Şef'in Danilo'ya şaşkın gözlerle bakması dikkatlerden kaçmadı.

Masterchef Türkiye'de güldüren anlar! Danilo Şef, yemeği acı bulunca ayranı kafaya dikti: Baya acı yaptı ama

Mehmet Şef, Danilo'ya dönerek elindeki ayranı gösterip, "Bunu taşı" dedi. Danilo yemek için, "Baya acı yaptı ama" diye konuştu.

Masterchef Türkiye'de güldüren anlar! Danilo Şef, yemeği acı bulunca ayranı kafaya dikti: Baya acı yaptı ama

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