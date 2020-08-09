MasterChef Türkiye'de kim kazandı? 9 Ağustos MasterChef hangi yarışmacı üst tura çıktı? ?

Televizyonların uzun soluklu yarışmalarından MasterChef Türkiye yeni sezonunda final turu heyecanı yaşanıyor. İsimleri yazılı önlüğe sahip olmak ve MasterChef ana kadro yarışmacısı olmak isteyen şef adayları Mehmet, Danilo ve Somer şef jüriliğinde kıyasıya mücadele ediyor.

Final turuna kalan 28 yarışmacıdan bu zamana kadar 6 isim, MasterChef yarışmacısı olarak ismi yazılı önlüğü almayı başardı. 9 Ağustos Pazar akşamı ekrana gelen MasterChef 20. bölümde 2 oyunda da başarılı olan ve rakiplerini geçen isim, önlüğü kaptı ve günün kazananı olarak MasterChef Türkiye 2020 yarışmacıları arasına girmeyi başardı.

Peki, MasterChef’te günün kazananı kim oldu? Bu akşam, MasterChef Türkiye’de 7. ve 8. finalist kim oldu?

MASTERCHEF TÜRKİYE YARIŞMACILARI KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye’de geçtiğimiz Pazartesi günü başlayan final turunda her akşam bir isim MasterChef ana kadrosuna giriyor. İlk günün kazanan ismi Serhat Doğramacı, MasterChef 2020’nin ilk yarışmacısı olmuştu. Sonraki günlerde sırasıyla onun yanına çıkmayı başaran isimler; Duygu Acarsoy, Özgül Coşar, Emir Elidemir, Ayyüce Kamit Sedat Tuncer,oldu.

MASTERCHEF’TE BU AKŞAM KİM KAZANDI, KİM 6. FİNALİST OLDU?

MASTERCHEF TÜRKİYE’DE ELEME SİSTEMİ NASIL?

MasterChef Türkiye’de final turuna 28 yarışmacı kalmıştı. Bu isimler arasından 16 kişi MasterChef 2020’de ana kadroya girmeyi başaracak. Bunun için ilk olarak final turuna kalanlar, 14’er kişilik iki gruba ayrıldı. Gruplar her gün iki oyun oynayacak. İlk oyun, klasik bir yemek üzerine olacak. Bu oyunda en başarılı altı isim, sonraki tura kalacak. İkinci oyunda ise bir ana malzeme verilecek ve yarışmacılar, bu malzeme ile yaratıcı bir yemek yapmaya çalışacak. Gecenin sonunda en iyi tabağı hazırlayan isim, MasterChef Türkiye’nin ana kadrosuna girmiş olacak. Bu şekilde her gruptan sekizer yarışmacı seçilecek. Gruptaki seçilemeyen altı yarışmacı ise MasterChef’ten elenmiş olacak.