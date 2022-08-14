Masterchef Türkiye'ye damga vuran olay! Ayşegül'ün yaptığı enginar Mehmet Şef'i kızdırdı! "Sen beni öldüreceksin"

Masterchef Türkiye'de yedek yarışmacıların belirlendiği Final Turu'nda büyük bir heyecan yaşandı. Yarışmacılar zeytinyağlı enginar yapmak için hünerlerini sergilerken Ayşegül'ün tabağı Mehmet Şef'i kızdırdı.

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Masterchef Türkiye'ye damga vuran olay! Ayşegül'ün yaptığı enginar Mehmet Şef'i kızdırdı! "Sen beni öldüreceksin"

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Masterchef Türkiye'de heyecan devam ediyor. Ana kadroda yarışmak için kıyasıya bir rekabetin yaşandığı Final Turu'nda şef adayları en güzel lezzeti şeflere tattırmak için tüm yeteneklerini sergiledi.

Masterchef Türkiye'ye damga vuran olay! Ayşegül'ün yaptığı enginar Mehmet Şef'i kızdırdı! Sen beni öldüreceksin

Final Turu öncesi yarışmacılara moral veren şef, Mehmet Yalçınkaya,"Sizin yeteneğinizden kuşkumuz yok" dedi.

Mehmet Şef'in ardından söz alan Danilo Zanna,"On binlerce kişi arasından sizi bulduk. Hepinizde yemek tutkusu var. Gereksiz stres sizi hataya gördü, sakin olun" diye konuştu.

Masterchef Türkiye'ye damga vuran olay! Ayşegül'ün yaptığı enginar Mehmet Şef'i kızdırdı! Sen beni öldüreceksin

Yarışmanın formatı hakkında bilgi veren Somer Sivrioğlu şunları söyledi:

“İlk olarak bizim verdiğimiz bir klasik yemeği yapmanızı isteyeceğiz. Bu yemeği aranızda en iyi yapan 3 arkadaşımız direkt olarak yedek kadroya kalacak. Geriye kalan 7 arkadaşımızla bu sefer bir final müsabakası oynayacağız. Yine ürün bazlı yaratıcılık üzerine oynayacağız. Bu ürün bazlı yaratıcılığı en iyi yapan iki arkadaşımız yedek kadroya kalacak. Geçen hafta 5 arkadaşımız vardı, bu haftada da 5 arkadaşımızı alacağız. Önümüzdeki haftaki gruptan da 5 arkadaşımızı alıp 15 yedek yarışmacıyla her hafta, haftanın bir günü içinizden birinin çıkması üzerine bir yarışma yapacağız. Elenen yarışmacılarımızın yerine. Bu kadrodan bir yarışmacı onların yerine geçecek. Aslında bu avantajı kullanabilirseniz, kaybettiğiniz hiçbir şey yok. Yedekten girerseniz elenenlerden daha rahat gelmiş olacaksınız. Daha taze, hazır geleceksiniz. O yüzden moral bozma değil, aksine bu başka bir yoldur. En iyi yemeği yapıp, ya birinci yada ikinci turda Masterchef'in yedekler kadrosuna kalın ki rüyanız devam etsin."

Masterchef Türkiye'ye damga vuran olay! Ayşegül'ün yaptığı enginar Mehmet Şef'i kızdırdı! Sen beni öldüreceksin

ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR YAPTILAR

Mehmet Şef yarışmacıların zeytinyağlı enginar yapacağını, Danilo ise sürenin 45 dakika olduğunu söyledi.

Akabinde ise yarışmacılar, yeteneklerini sergilemek için süreyle yarıştılar. Yarışmacıların yemeklerini tamamlamasının ardından şefler, tabakları tatmaya başladılar.

Masterchef Türkiye'ye damga vuran olay! Ayşegül'ün yaptığı enginar Mehmet Şef'i kızdırdı! Sen beni öldüreceksin

SOMER ŞEF, ENGİNARDA ZEYTİNYAĞI BULAMADI

Somer Sivrioğlu'nun Ayşegül'ün tabağı için "Zeytinyağlı enginar dimi?" diye sordu.

Ayşegül ise,"Son dakikada koydum zaten dereotunu da. Artık cesaret edemedim suyundan koymaya " dedi.

Masterchef Türkiye'ye damga vuran olay! Ayşegül'ün yaptığı enginar Mehmet Şef'i kızdırdı! Sen beni öldüreceksin

Sivrioğlu, araya girerek,”Yemeğin adı ne?" diye sordu. Ayşegül ise, " Zeytinyağlı enginar" yanıtını verdi. Sivrioğlu enginarını yerini gösterdi, Ayşegül ise tabağın diğer tarafındaki zeytinyağını gösterdi.

Ayşegül,"Şefim tencerede çok vardı ama koyamadım, çok iyi pişsin diye bekledim sonuna kadar" ifadelerini kullandı.

Masterchef Türkiye'ye damga vuran olay! Ayşegül'ün yaptığı enginar Mehmet Şef'i kızdırdı! Sen beni öldüreceksin

AYŞEGÜL'ÜN TABAĞI MEHMET ŞEF'İ KIZDIRDI

Mehmet Yalçınkaya, Ayşegül'e beklemediği bir soru sordu. Yalçınkaya,"Tuzu sen ne zamanlar kullanırsın genelde?" dedi.

Masterchef Türkiye'ye damga vuran olay! Ayşegül'ün yaptığı enginar Mehmet Şef'i kızdırdı! Sen beni öldüreceksin

Cevap veren Ayşegül, "Çok koydum ama" dedi.

Bu cevabın ardından ise Mehmet Şef, beklenmedik bir çıkış yaparak,"Sen beni öldüreceksin" dedi.

Masterchef Türkiye'ye damga vuran olay! Ayşegül'ün yaptığı enginar Mehmet Şef'i kızdırdı! Sen beni öldüreceksin

EN BAŞARILI YARIŞMACILAR BELLİ OLDU

En başarılı tabak yarışması yapan üç tabak açıklandı.

- Ege

- Vural

- Erkan

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