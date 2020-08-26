MasterChef Tütsülü Rozbif nasıl yapılır? Tütsülü Rozbif malzemeleri?

MasterChef 2020’nin bu akşamki bireysel dokunulmazlık oyununda Mehmet Şefin özel tarifi geceye damgasını vurdu ve yarışmanın sıkı takipçileri Mehmet Şefin Tütsülü Rozbif tarifini merak etmeye başladı. Peki Tütsülü Rozbif nasıl yapılır? İşte detaylar...

TÜTSÜLÜ ROZBİF NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

Dana Bonfile

Tane karabiber

Tuz

Taze kekik ya da biberiye

3 yemek kaşığı Zeytinyağı

YAPILIŞI

Karabiberi iri taneler kalacak şekilde havanda dövün ve ardından kekik veya biberiye yapraklarını dallarından ayırıp bıçak darbeleriyle küçültün.

Bu aşamada dilerseniz sadece karabiber kullanıp; sonrasında bu baharat karışımına tuz ekleyin ve düz ve geniş bir tabağa alın. Son olarak bütün olarak aldığımız bonfileye bu karışımın tamamını bulayın.

Döküm veya teflon tavayı iyice ısıtıp zeytinyağını ekleyin. Eti tavaya koyduktan sonar pişirirken çok fazla duman çıkıyor, yanıyor diye endişelenmeyin çünkü etin yüksek ateşte pişmesi gerekiyor. (Etimizin dış çevresini eşit şekilde pişirmekte yarar olacaktır.)

Alüminyum folyonun üzerine yağlı kağıt serip etimizi boşluk kalmayacak şekilde sıkıca saralım. 250 derecelik Fırında 20 dakika pişirin. Biraz soğuduktan sonra hiç açmadan buzdolabında 1 gece dinlenmeye bırakın.

Bir sonraki gün derin dondurucuya alıp yarı donmuş bir hal alınca çıkarıp incecik dilimledikten sonra sandviçlerin içine koyabilir ya da meze olarak sunabilirsiniz…