Masterchef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında şeflerin Uğur Yılmaz Deniz'i yanlarına çağırdığı ve onunla konuşma yaptığı görülüyor. Uğur Yılmaz Deniz'in Twitter hesabında yaptığı paylaşımlara ilişkin Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı. Yılmaz'ın Masterchef Türkiye fragmanında olmadığı görüldü. Peki Masterchef Uğur Yılmaz diskalifiye mi oldu? | Neden diskalifiye edildi? | Ne paylaşımda bulunmuştu | Uğur Yılmaz Deniz kimdir? İşte detaylar...

MASTERCHEF'TE UĞUR NEDEN YOK?

Masterchef Türkiye'de yarışan Uğur Yılmaz Deniz'in ortaya çıkan tweetlerinden sonra Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Deniz'in yarışmadan diskalifiye olduğunu duyurmuştu.

MASTERCHEF UĞUR DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Masterchef Türkiye'nin dikkat çeken yarışmacılarından Uğur Yılmaz Deniz, diskalifiye oldu.

UĞUR YILMAZ DENİZ NEDEN DİSKALİFİYE OLDU?

Acun Ilıcalı, konu hakkında yaptığı açıklama ''Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir'' ifadelerini kullandı.

MASTERCHEF UĞUR NE PAYLAŞIMDA BULUNMUŞTU?

MASTERCHEF UĞUR YILMAZ DENİZ KİMDİR?

Uğur Yılmaz Deniz 26 yaşında ve aşçılık mesleğini yapıyor. Yarışmaya Antalya'dan katılan Uğur, Katar Doha'da 2 yıl aşçılık üzerine çalışmış.

Lezzet konusunda başarılı ancak sunum konusunda kendisini geliştirmesi gerektiğini söyleyen MasterChef Uğur, Bodrum’da da mesleğini yapmış.

MasterChef Uğur, ilk turda şeflerine özel tarifi olan bonfile sarma yapmıştı.