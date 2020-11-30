Masterchef Uğur neden elendi? Geçtiğimiz günlerde sosyal medya gündeminde bomba etkisi yaratan olayın ardından Masterchef Uğur ilk kez konuştu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Uğur'un paylaşımına binlerce yorum ve beğeni geldi.

Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı, MasterChef programındaki yarışmacılardan Uğur Yılmaz Deniz'in sosyal medya paylaşımları nedeniyle yarışmayla ilişiğinin kesildiğini duyurmuştu.

Ilıcalı yaptığı diskalifiye açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir."

Yapılan açıklamanın ardından sosyal medya ayağa kalkmışken dün akşam ekranlara gelen son bölümde Uğur'un diskalifiye anı ekranlara geldi. Yayında Somer Şef, Uğur'u öne çağırdı. Somer şef, "Sosyal medyada çıkan talihsiz haberleri hepimiz biliyoruz. Bunun üzerine yarışmaya devam etmenin uygun olmayacağına karar verdik." dedi.



Diskalifiye anının ekrana geldiği yayında Somer Şef, Uğur'u öne çağırdı. Somer şef, "Sosyal medyada çıkan talihsiz haberleri hepimiz biliyoruz. Bunun üzerine yarışmaya devam etmenin uygun olmayacağına karar verdik." dedi.

Sosyal medyaya başladığımda hiç aklımda böyle bir şey yoktu. O zaman ailevi problemler yaşamıştım. Çok fazla ağzımdan küfür çıktı, her yere saldırdım. Seneler geçtikçe olgunlaşıyoruz ve pişman oldum. Öncelikle sizlerden, tüm insanlardan özür diliyorum. Ne desem bilmiyorum şefim." ifadelerini kullandı.

GÖZ YAŞLARINA BOĞULDU

"Aslında ben buraya gelirken şef sonuna kadar gidebilmeyi düşünüyordum" diyen Uğur gözyaşlarını tutamadı.

Diskalifiye edildiği anların ekrana gelmesinin ardından sosyal medyadan da paylaşım yapan Uğur şu ifadelere yer verdi:

"Yemek yapmak yemek sunmak çocukluğumun hayaliydi. Hayallerimin peşinden giderken yolum hep yemeğe ve mutfağa çıktı. Bu masalsı zenginliğin içinde bir yandan hayallerinizin peşinden koşarken bir yandan da büyürsünüz. Ergenlik ve delikanlılık arasında bocalar durursunuz. Ve galiba bolca hata yaparsınız aynı benim gibi.

Bizim jenerasyonumuzun hayatının bir parçası haline gelen sosyal medya işte bu ve buna benzer hatalar için bir başka zemin haline geliverir. Sosyal medyada gündeme gelen eski ve neredeyse çocukluk dönemlerimin bazı paylaşımları benim Masterchef hikayemin sonunu getirdi.

Hedefim Masterchef'te final oynamaktı ve bunu çok istiyordum. Bu hedef ve isteğime rağmen bugün artık kaybettiğim Masterchef finali ve şampiyonluk ihtimali değil sosyal medyada yaptığım hata ve mahcubiyetime üzülüyorum.

TV8 ailesine kendilerinden çok şey öğrendiğim şeflerime yarışmacı arkadaşlarıma ve yaptığım iyi ve kötü tabaklarımda bile beni destekleyen tüm sevenlerime içten ve derin bir özür borçluyum...

Yazdıklarımla kimi nerede ve ne zaman üzdüysem özür diliyor ve özrümün kabulünü rica ediyorum. Bağışlamak büyüklüktür çocukluğuma ve gençliğime verin..."

Uğur'un sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşıma takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

