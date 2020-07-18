TV8 ekranlarının fenomen yarışmalarından Masterchef yeni sezonu ile ekran başına geldi. Yarışmanın heyecanı çok sayıda vatandaş tarafından takip ediliyor. Bu yıl yarışmada adından söz ettirecek olan Brezilyalı Walison Fonseca'nın biyografisi merak edilenler arasında yer alıyor. İşte Masterchef Walison Fonseca kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İnstagram hesabı ne? Detaylar haberimizde...

WALİSON FONSECA KİMDİR? NERELİDİR? KAÇ YAŞINDA?

TV8 ekranlarında yeni sezonu yayımlanan fenomen yarışma Masterchef'in bu sezonki kadrosu belli oldu. Yarışmada yer alan Walison Fonseca, dikkat çeken isimler arasında yer alacak gibi duruyor. Aslen Brezilyalı olan Walison Fonseca 1985 doğumludur ve 35 yaşında ve modellik yapmaktadır. Melisa Pınar isimli bir Türk ile evli olan yarışmacının ayrıca bir kızı bulunmaktadır. Sosyal medya hesabındaki fotoğrafları ile sürekli seyahat halinde olduğu gözlemlenen yarışmacı aynı zamanda sporla da ilgileniyor.