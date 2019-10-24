MasterChef Yasin'in foyasını ortaya çıkartan video
Şiveli konuşmasıyla MasterChef programında dikkatleri üzerine toplayan Yasin Obuz'un gerçek yüzü ortaya çıktı. Daha önce başka bir yarışmaya katılan Yasin Obuz düzgün Türkçesiyle kafaları karıştırdı.
TV8'de yayınlanan MasterChef programında dikkatleri üzerine toplayan Yasin Obuz'un daha önce Kısmetse Olur programına yarışmacı olarak katıldığı ortaya çıktı. Programdaki düzgün Türkçesi MasterChef izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.
ŞİVELİ KONUŞMASIYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Hayranları tarafından ilgiyle takip edilen programda en renkli yarışmacılarından biri de 'Boomcu Yasin'lakabıyla kısa sürede ünlenen Yasin Obuz. 32 yaşında ve işletmeci olarak yarışmada yer alan Obuz, şiveli konuşması ve sempatik tavırlarıyla da dikkat çekerek diğer yarışmacıları geride bıraktı.
"HER ŞEY KURGU MU?"
Sosyal medyada da fenomen olan Yasin Obuz,meğer bambaşka biriymiş. Yıllar önce izdivaç programıKısmetse Olur'a katıldığı ortaya çıkan Obuz'un videosunu görenler "Her şey kurgu mu" demekten kendini alamadı.
DÜZGÜN TÜRKÇESİ KAFA KARIŞTIRDI
Masterchef ve katıldığı diğer yarışmalarda şivelikonuşan Yasin Obuz'un Kısmetse Olur'da düzgün Türkçeyle konuşması izleyenlerin kafasını karıştırdı.
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