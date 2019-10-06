Masterchef Yekaterina Sungur kimdir? | Masterchef yeni bölüm ne zaman? | Masterchef yeni bölüm fragmanı

Masterchef yeni yarışmacı Yekaterina Sungur popüler yemek yarışmasının yeni fragmanının yayınlaması ile merak konusu oldu. Yekaterina Sungur, Materchef'in yeni bölümünde yeni yarışmacı olarak ekranlara gelecek. Peki Masterchef yeni yarışmacı Yekaterina Sungur kimdir? Ayrıntılar haberimizde.

MASTERCHEF YENİ YARIŞMACI YEKATERİNA SUNGUR KİMDİR?

Masterchef yeni yarışmacısı Yekaterina Sungur, 10 yıldır Türkiye'de yaşayan Yekaterina Sungur, Rusya'lı.

Masterchef yeni yarışmacısı Yekaterina Sungur, 28 yaşında. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Sunfur evli ve ev hanımı. Türkiye yemeği kovalama ve Rusya'ya özgü kara buğday pilavı ile yarışmaya katıldı. İlk elemeleri geçen Yekaterina Sungur, 3'lü elemelerde Rıfat'a karşı elendi.

6 ve 2 yaşlarında iki çocuk annesidir.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Masterchef Türkiye yeni bölüm Pazartesi akşamı 20:00'de TV8 ekranlarında olacak.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK?

Masterchef Türkiye'ye 14. yarışmacı olarak katılan Yekaterina Sungur, "Burası kurtlar sofrasıysa, ben kurt değilim. Ben Kangalım diyor." Yeni bölümde oynanacak kaptanlık yarışında kıyasıya mücadele edilecek. Ayrıca, yeni bölümde Mehmet Şefin bir yarışmacıdan dışarı çıkmasını istediği görülüyor.