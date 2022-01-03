Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı Masterchef Türkiye'nin 3 Ocak Pazartesi akşamı ekrana gelen bölümüne Yılmaz Öztürk konuk şef olarak katıldı. Peki MasterChef Yılmaz Öztürk kimdir? | Nerede çalışıyor? | Yılmaz Öztürk instagram adresi nedir? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF YILMAZ ÖZTÜRK KİMDİR?

Yılmaz Öztürk, meslek hayatına 1998 yılında Ankara’da başladı. 1999 – 2007 yılları arasında Türkiye’nin bilinen mutfaklarında çalıştı.

Üyesi olduğu “Chaine des Rotisseurs”ün, 2004 yılı Genç Aşçılar Yarışması’nda Gümüş Madalya aldı. 2007 – 2010 yılları arasında Kayra Wine Academy ve Nars Ilıca’da Mutfak Şefi olarak görev yaptı. 2014 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları Fakültesinde eğitmenlik yaptı.

YILMAZ ÖZTÜRK NEREDE ÇALIŞIYOR?

Birçok restorana danışmanlık hizmeti de veren Yılmaz Öztürk, 2012 yılında Alaçatı’da şef ve işletmeci olarak L’Escargot Restaurant’ı kurdu. 2015 senesinde Alaçatı Mancar Restaurant’ın şefliğini üstlendi. Yıllar sonra İstanbul’a dönerek Mürver Restaurant’ın şefi oldu. Ünlü şef evli ve bir çocuk sahibidir.

YILMAZ ÖZTÜRK İNSTAGRAM ADRESİ NEDİR?

Yılmaz Öztürk'ün instagram hesabı @ylmzozturk olarak biliniyor.