Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı Masterchef Türkiye'nin 6 Ağustos Cuma günkü bölümünde yarışmacılar hünerlerini sergiledi. Masterchef Türkiye'nin 6 Ağustos Cuma günkü bölümünde yuvalama yapıldı. Peki Masterchef Yuvalama nasıl yapılır? | Yuvalama tarifi | Malzemeleri nelerdir? İşte ayrıntılar...

YUVALAMA MALZEMELERİ NELERDİR?

Yarım su bardağı nohut

2 su bardağı pirinç

1 yemek kaşığı tuz

750 gram yoğurt

250 gram yağsız dana kıyma

1 çay kaşığı beyaz toz biber

1 su bardağı pirinç unu

2 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı sıvı yağ

400 gram kuzu kuşbaşı

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı tereyağı

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı kuru nane

Yarım yemek kaşığı acı pul biber

MASTERCHEF YUVALAMA NASIL YAPILIR? YUVALAMA TARİFİ

Nohutları ve pirinçleri ayrı ayrı kaplarda bir gece önceden ıslatın. (Pirincin suyu tuzlu olmalı.)

Yoğurdu bir tülbende koyup 3 saat suyunun süzülmesi için asın.

Ertesi gün nohutları süzüp yıkadıktan sonra 2 su bardağı suda 1 saat haşlayın.

Pirinci süzüp yıkayın ve mutfak robotundan geçirip un haline getirin.

Unu süzgeçten geçirip kalınlarını yeniden robottan geçirin.

Pirinç ununu yoğurma kabına alıp üzerine kıyma ve toz biber ekleyin.

Hamur kıvamına gelene kadar yoğurun.

Bir tepsinin tabanını pirinç unuyla kaplayıp yoğurduğunuz kıymadan minik toplar yapın ve tepsiye atın.

Yuvarlayarak topların dışının pirinç unuyla kaplanmasını sağlayın.

Soğanları iri iri doğrayıp derin bir tencerede sıvı yağda 2 dakika soteleyin.

Ardından kuşbaşı etleri ekleyip kahverengileşene kadar karıştırarak 5 dakika kavurun.

4 su bardağı su ekleyip kapağı kapalı halde 20 dakika pişirin.

Bu sürenin sonunda hazırladığınız kıyma toplarını da ete ekleyin.

Kısık ateşte 15 dakika daha pişirin.

Bu esnada yoğurdu unla çırpın.

Etin pişme suyundan 1 bardak kadarını alıp yoğurda ekleyin ve karıştırın.

Bu terbiyeyi sürekli karıştırarak tencereye ekleyin.

Nohudu da ilave edin.

5 dakika daha kapağı kapalı halde kaynattıktan sonra ocaktan alın.

Tereyağını bir tavada eritip nane ve pul biberi yağda 2 dakika çevirin.

Çorbayı kaselere bölüştürüp üzerine bu naneli yağdan gezdirin ve sıcak servis edin.

MASTERCHEF TÜRKİYE

MasterChef Türkiye, İngiltere'de reyting rekorları kıran aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlamasıdır.

MasterChef Türkiye 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de ekranlara gelmiştir. 2018 yılında ise Acun Medya yapımcılığında TV8'de ekranlarına geçmiştir..

Yarışmanın 2011'de yayımlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yapmıştır.

2018'de yayımlanan sezonunda jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturmuştur.

2019'da yayımlanan sezonunda Hazer Armani'nin yerini Danilo Zanna almıştır.

2020'de aynı jüriyle devam eden MasterChef Türkiye bu sezon da aynı şekilde devam ediyor.