MasterChef’de Aykut Kocaman jürilik yapacak!

Jüriye yeni bir isim daha katıldı! Aykut Kocaman bu akşamki bölümde takım futbolcuları ile birlikte oy kullanacak.

Konyaspor teknik direktörü Kocaman ve aynı takımda top koşturan Ömer Ali Şahiner ve Milosevic beğenilen televizyon programı MasterChef’te jüri üyesi olacak. Konya’da gerçekleştirilecek çekimlerde ilin önde gelenleri de programda yer alacak. Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV 8 kanalında yayın yapan MasterChef yarışmasında jüri üyeliği yapacak.

Yarışma programının çekimleri Konya’da gerçekleşecek. Yarışmada her bölüm dışarı görevi olarak bir şehri ziyaret eden yarışmacılar yemekleri ile tam puan alarak dokunulmazlığı almaya çalışıyorlar.