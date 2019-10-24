MasterChef'e veda eden Faruk Batuhan gözyaşlarını tutamadı

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, dün akşam eleme bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Elemenin yaşandığı yarışmada potaya kalan isimler Mustafa, Faruk Batuhan, Alican ve Batuhan oldu. Şef Mehmet Yalçınkaya'nın 'erken eleme' diyerek nitelendirdiği yarışmada veda eden isim Faruk Batuhan oldu.

İKİNCİ KEZ KAYBETTİLER

MasterChef'in ilk eleme oyununda kaybeden takım Yasin'in kırmızı ekibi oldu. Oynanan dokunulmaz oyununu Mustafa kazanınca ilk eleme adayını da o belirledi. Mustafa eleme adayı olarak Faruk Batuhan'ın ismini verdi. İkinci eleme adayı ise Alican oldu.

EDA DOKUNULMAZLIĞI KAZANDI

Dün akşam ikinci kez eleme oyununun oynadığı yarışmada kazanan yine mavi takım oldu. İlk oyunu da kaybeden kırmızı takımda 2 kişi hariç geriye kalanların tamamı elemeye çıktı. İkinci oyunu kaybeden kırmızı takım dokunulmazlık oyununda Danilo şefin ton balıklı yemeğini yaptı. Gecenin sürprizi de bu oyunda geldi. Batuhan, Mustafa ve Yasin ile yarışan Eda, şefleri bile şaşırtarak en iyi tabağı çıkardı ve dokunulmazlığı kazandı. Eda ikinci sürprizi ise kendisiyle sürekli uğraşan Yasin'i potaya göndermeyerek yaptı. Eda bunun yerine Mustafa'nın adını verdi.

"ERKEN FİNAL OLDU, NEFES KESEN YARIŞMA"

Kırmızı takımın oylamasında bu kez yarışmacılar sadece 1 oy verdiler. Bu noktada Eda bir sürpriz daha yaptı ve Yasin'e oy vermeyerek durumu 3-3'e getirip ona potadan kurtulma şansı verdi. Yasin de bu şansı kullandı ve kaptan olmanın yetkisini kullanıp kendisi yerine Batuhan'ın elemeye gitmesine karar verdi. Elemeye MasterChef'in en güçlü 4 yarışmacısı Batuhan, Mustafa, Faruk Batuhan ve Alican kalınca Mehmet Yalçınkaya "Erken final oldu, nefes kesen bir yarışma, ben izleyici olsam bunu kaçırmazdım." dedi.

FARUK BATUHAN ELENDİ

Eleme yemeğinde patlıcan kebabı yapan Batuhan, Mustafa, Alican ve Faruk Batuhan arasında nefes kesen bir yarışma yaşandı. Eleme potasından ilk kurtulan isim ise Mustafa oldu. Onun ardından Alican elemeden çıkan ikinci isim oldu. Son ikiye Masterchef'in adaşları olan Batuhan'lar kaldı. Lavaşlarını düşüren ve yeniden yapmak zorunda kalan Faruk Batuhan Masterchef'ten giden isim oldu.

"GÖZYAŞLARINA BOĞULDU"

Faruk Batuhan elenince adaşı gözyaşlarına boğuldu. Veda anında Faruk Batuhan onu teselli etmek zorunda kaldı. Faruk Batuhan şeflerinden aldığı övgülerle giderken şunları söyledi: "MasterChef benim için bitti. Ama burada çok güzel dostluklar kazandım, şeflerden yenilikler öğrendim. Masterchef çok sert bir dünya ama size farklı şeyler katabilecek yer. Onun için ben çok mutluyum. Masterchef'teki edindiğim dostluklar, arkadaşlıklar ve bilgi birikimi benim için büyük kazanç."